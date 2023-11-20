廣達老董林百里將現身替AI按讚 多檔指標股高歌

ChatGPT崛起，帶動生成式AI 浪潮勢不可擋，指標股英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）先後搶進完成布局，廣達董事長林百里半年數度公開替AI按讚，拉升有關概念股的走勢，此外，將11月30日召開的年度醫療盛會「第六屆亞洲醫療科技創新論壇」，林百里也將作為演講嘉賓再度現身，吸引關注。

廣達老董林百里近半年已兩度現身力挺AI走勢，而近日傳將再度於11月底露面，並以「AI如何革新全球醫療的現在與未來」為題帶來精彩演講，並帶心腹大將技術長張嘉淵一同出席亞洲醫療科技創新論壇，替台灣醫療科技展站台，將同場較勁的大咖還有緯創醫學總監郭志峰，以及佳世達（2352）總座，秒成投資人目光焦點。

亞洲醫療科技創新論壇辦到今年已第六屆，這次主軸圍繞著「AI創新、未來醫療」為題，進行各種討論，並邀請蟄伏AI多年的產業巨擘，包括廣達、緯創、華碩（2357）、佳世達等大佬齊聚，摸索AI這項利器，將為醫療帶來哪些突破性新科技、關鍵新應用，讓現場觀眾思考在AI未來醫療逐步靠近的同時，有哪些發展趨勢也是急須注意。

廣達近來受AI伺服器市場利多輪動加持，其股價也自今年一月的71元起漲，衝上200元的高價，也帶動市值一度破兆，而董事長林百里的身價也在AI風潮的推波助瀾下，水漲船高超車鴻海（2317）創辦人郭台銘，成為台灣新首富。此次林董事長將以「AI如何革新全球醫療的現在與未來」為題，替現場觀眾帶來精彩的演講，吸引市場關注。

近期AI市況波動、讓不少投資人擔心趨勢是否仍能延續，對此，林百里日前強調，人工智慧未來的發展仍然是「無可限量」的，面對市場對於AI概念股可能發生的泡沫化憂慮，林百里說「股價是別人管的」無法被預測，但他仍看好長期應用面的表現，並強調，雖會遭遇許多挑戰與機會，但廣達都會持續努力下去，繼續按照布局發展AI。