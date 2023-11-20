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鴻華先進登創新板 首日成交量及成交值創新高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
鴻華先進掛牌後媒體記者會。記者蔡靜紋／攝影
鴻華先進掛牌後媒體記者會。記者蔡靜紋／攝影

鴻華先進-創（2258）今(20)日開始於臺灣創新板上市買賣，首日成交張數達10,411張、成交值達5.05億元，雙雙超越台灣虎航在創新板掛牌首日的10,352張與4.78億元，創下所有創新板股票上市首日最大成交量及成交值，同時亦超過最近一個月來所有上市公司股票的日平均成交量2,705張。

創新板普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股票價格採無漲跌幅度限制，證交所表示，創新板的成交量因鴻華先進而再創佳績，成功吸引投資市場目光，使創新板交易活絡度倍增。

此外，鴻華先進的市值達774億元，亦超過前七家創新板市值加總596億元，成為目前創新板市值最大的股票。另外，鴻華先進首日成交戶數達945戶，不僅超越虎航首日成交的610戶，亦超越其他六家創新板股票首日戶數合計數471戶，顯見鴻華先進已成功吸引投資人的關注，並對創新板市場的流動性注入活水。

今年臺灣創新板非常熱鬧，現有錼創科技-KY、泓德能源、雲豹能源、倚天酷碁、走著瞧、台灣虎航、巨鎧精密，以及今日甫掛牌的鴻華先進等八家公司於創新板上市交易，另通過上市審議即將於12月掛牌的金萬林、正瀚等二家公司，審查中的五家公司，暨年底前尚有多家企業將陸續送件，包括綠能環保、生技醫療、半導體等產業類別公司，有助創新板規模持續擴增茁壯。

此外，創新板合格投資人戶數再創新高，截至今年10月底止，全市場合格投資人戶數已超過24.5萬戶，相較於去年同期成長一倍有餘。

創新板 鴻華先進

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