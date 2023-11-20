快訊

大學演講談藍白合「最大問題」 柯文哲被問九二共識定義：我也不知道

網路溫度計本周總統參選人當選預測 他4天內聲量翻倍

好地段就保值？大安遠企商圈名宅 7戶轉手全賠售「最高賠近3千萬」

鴻華先進登創新板 首日成交量及成交值創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
創新板合格投資人推廣獎勵活動。(臺灣證券交易所/提供)
創新板合格投資人推廣獎勵活動。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣創新板自2021年7月開板以來，臺灣證券交易所透過多元管道積極參與新創生態圈活動及用心傾聽各界聲音，陸續鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，以及再降合格投資人資格條件等，期能提供新創企業更友善、更便利的籌資環境。

今日臺灣創新板家族更進一步發展壯大，鴻華先進（2258）自今(20)日開始於臺灣創新板上市買賣，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股票價格採無漲跌幅度限制，創新板的成交量因鴻華先進而再創佳績，成功吸引投資市場目光，使創新板交易活絡度倍增！

鴻華先進首日成交張數達10,411張、成交值達5.05億元，均超越台灣虎航在創新板掛牌首日的10,352張與4.78億元，創下所有創新板股票上市首日最大成交量及成交值，同時亦超過最近一個月來所有上市公司股票的日平均成交量2,705張，且鴻華先進的市值達774億元，亦超過前七家創新板市值加總596億元，成為目前創新板市值最大的股票。

另外，鴻華先進首日成交戶數達945戶，不僅超越虎航首日成交的610戶，亦超越其他6家創新板股票首日戶數合計數471戶，顯見鴻華先進已成功吸引投資人的關注，並對創新板市場的流動性注入活水。

今年臺灣創新板非常熱鬧，現有錼創科技-KY、泓德能源、雲豹能源、倚天酷碁、走著瞧、台灣虎航、巨鎧精密，以及今日甫掛牌的鴻華先進等八家公司於創新板上市交易，另通過上市審議即將於12月掛牌的金萬林、正瀚等兩家公司，審查中的五家公司，暨年底前尚有多家企業將陸續送件，包括綠能環保、生技醫療、半導體等產業類別公司，有助創新板規模持續擴增茁壯。

證交所推出的「創新板合格投資人推廣獎勵活動」熱度也持續加溫，合格投資人戶數再創新高！截至今年10月底止，全市場合格投資人戶數已超過24萬5千戶，相較於去年同期成長一倍有餘。現已進入最後倒數階段，活動即將於12月底截止，敬請合格投資人把握機會儘早登錄，幸運兒馬上騎Gogoro Delight電動機車回家、入手iPhone 14 Pro 128GB手機！

創新板 iPhone 14 Pro

延伸閱讀

Model C訂單超過9000輛 鴻華先進：明年6月底交付完畢

「鴻海模式」導入鴻華先進 劉揚偉讚快速：不到3年造4款電動車

促電信業提升5G戶數 頻率使用費擬新增占比折扣

預告明年推出全新Model D！鴻華先進今天掛牌上市

相關新聞

台股上漲1點 三大法人買超93.86億元

台股今（20）日開低震盪，終場收紅17210.47點，上漲1.52點，成交量2775.23億元，三大法人買超93.86億...

鴻華先進登創新板 首日成交量及成交值創新高

鴻華先進-創（2258）今(20)日開始於臺灣創新板上市買賣，首日成交張數達10,411張、成交值達5.05億元，雙雙超...

富世達蜜月漲不停 掛牌8天上漲118%、抽中1張大賺23萬

台股11月有3檔新上股及1檔新上櫃股，掛牌以來持續上漲，富世達（6805）以200元掛牌上市，今（20）日收在437元，...

AMAX-KY衝漲停「9天狂飆201%」！抽中1張賺2張 入袋19萬元

台股今（20）日收在17,210.47點，11月以來新掛牌股表現亮眼，AMAX-KY（6933）掛牌上市僅9個交易日，股...

台股由黑翻紅收17,210點 IC 設計族群轉強、成為人氣王

台股今（20）日處於盤下震盪的格局，最後買單由黑翻紅，大型權值股疲弱，收盤指數17210.47點，上漲1.52點、漲幅0...

外資看好車用 PCB 族群後市展望 定穎投控、敬鵬攻漲停

台股今（20）日陷入整理，而車用PCB族群則獲外資看好未來展望，相關概念股今日表現相對強勢，定穎投控（3715）、敬鵬（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。