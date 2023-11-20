鴻華先進登創新板 首日成交量及成交值創新高

臺灣創新板自2021年7月開板以來，臺灣證券交易所透過多元管道積極參與新創生態圈活動及用心傾聽各界聲音，陸續鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，以及再降合格投資人資格條件等，期能提供新創企業更友善、更便利的籌資環境。

今日臺灣創新板家族更進一步發展壯大，鴻華先進（2258）自今(20)日開始於臺灣創新板上市買賣，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股票價格採無漲跌幅度限制，創新板的成交量因鴻華先進而再創佳績，成功吸引投資市場目光，使創新板交易活絡度倍增！

鴻華先進首日成交張數達10,411張、成交值達5.05億元，均超越台灣虎航在創新板掛牌首日的10,352張與4.78億元，創下所有創新板股票上市首日最大成交量及成交值，同時亦超過最近一個月來所有上市公司股票的日平均成交量2,705張，且鴻華先進的市值達774億元，亦超過前七家創新板市值加總596億元，成為目前創新板市值最大的股票。

另外，鴻華先進首日成交戶數達945戶，不僅超越虎航首日成交的610戶，亦超越其他6家創新板股票首日戶數合計數471戶，顯見鴻華先進已成功吸引投資人的關注，並對創新板市場的流動性注入活水。

今年臺灣創新板非常熱鬧，現有錼創科技-KY、泓德能源、雲豹能源、倚天酷碁、走著瞧、台灣虎航、巨鎧精密，以及今日甫掛牌的鴻華先進等八家公司於創新板上市交易，另通過上市審議即將於12月掛牌的金萬林、正瀚等兩家公司，審查中的五家公司，暨年底前尚有多家企業將陸續送件，包括綠能環保、生技醫療、半導體等產業類別公司，有助創新板規模持續擴增茁壯。

證交所推出的「創新板合格投資人推廣獎勵活動」熱度也持續加溫，合格投資人戶數再創新高！截至今年10月底止，全市場合格投資人戶數已超過24萬5千戶，相較於去年同期成長一倍有餘。現已進入最後倒數階段，活動即將於12月底截止，敬請合格投資人把握機會儘早登錄，幸運兒馬上騎Gogoro Delight電動機車回家、入手iPhone 14 Pro 128GB手機！