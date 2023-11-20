台股由黑翻紅收17,210點 IC 設計族群轉強、成為人氣王
台股今（20）日處於盤下震盪的格局，最後買單由黑翻紅，大型權值股疲弱，收盤指數17210.47點，上漲1.52點、漲幅0.01%，成交金額2,775.23億元，仍持續維持萬七以上。其中，IC設計族群集體轉強，成為今日的人氣王。
本周輝達將公布財報，AI族群漲跌互見，台積電（2330）收577元、跌3元，上漲的個股包括：健策（3653）、廣明（6188）、廣達（2382）、緯創（3231）、聯發科（2454）；不過高力（8996）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、智原（3035）、英業達（2356）等則稍作整理。
IC設計族群成為今日人氣王、處於良性輪動的格局，其中低價IC設計族群的鈺創（5351）、旺玖（6233）、揚智（3041）、驊訊（6237），分別以47.95元、30.5元、32.35元、56.9元紛紛攻上漲停至收盤，其它茂達（6138）、金麗科（3228）、富鼎（8261）、迅杰（6243）、敦泰（3545）等也受投資人矚目。
其它強勢族群，還有PCB族群的敬鵬（2355）、華通（2313）、高技（5439）、楠梓電（2316）、耀華、定穎（3715）投控；散熱族群的雙鴻（3324）、力致（3483）、奇鋐（3017）、建準（2421）、泰碩（3338）；車用電子的毅嘉（2402）、華晶科（3059）、聯傑（3094）、旺宏（2337）、文曄（3036）。
不過，藍白合結果原定於上周17日宣布，未料民調誤差範圍的認知差異，導致雙方卡關，進而影響觀光族群、航空族群修正回檔，包括雲品（2748）、寒舍（2739）、鳳凰（5706）、亞都（5703）、夏都（2722）、海灣（3252）、老爺知（5704）、燦星旅（2719）、長榮航（2618）、華航（2610）等。
此外，就IC產業面而言，法人指出，儘管2023年仍受戰爭、通膨、升息、去庫存的不利影響，全球半導體產值將呈現個位數的下滑，但台灣IC設計業憑藉優異的設計能力，預估2023年，台灣IC設計產值將達1.3兆台幣，較2022年的新台幣1.24兆元增長逾5%，並朝高端化IC發展，使台灣IC設計整體產值逆勢成長。
統一投顧陳杰瑞表示，上周美股、台股表現都相當強勁，不過漲多之後，均線的正乖離率目前仍有些過大，因此本周可能會稍微修正，並處於震盪整理的格局，但就長線而言，台股仍可偏多操作。
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