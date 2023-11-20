邊緣 AI 成新寵 野村投信：台廠供應鏈看旺

AI邊緣運算逐漸開始受到市場矚目，舉凡像是 AI 手機、AI 筆電、AI 家電及 AI 自駕車等，而這些裝置的市場規模量遠遠大於雲端運算伺服器，邊緣運算 AI 爆發的商機更大。Intel 執行長說 AI PC 將成為顛覆 PC 產業的重要轉捩點，這番言論正好呼應了邊緣式 AI，一個最近很夯的概念。

美四大雲端業者在法說會中相繼表態將擴大投入AI應用服務，同時持續擴增其雲端基礎建設，蘋果也開始投入AI的開發，加上英特爾（Intel）及超微（AMD）也齊喊AI伺服器需求強勁，為台AI供應鏈後市挹注利多。在雲端服務積極搶市占領導地位的Microsoft、Google及Amazon，亦均對該業務後市營運釋出樂觀展望，擴增其在雲端基礎建設的資本支出，美國大廠齊攻AI伺服器有助於台廠AI供應鏈獲利成長表現。

展望2024年，野村e科技基金經理人謝文雄表示，電子下游庫存恢復正常天數，半導體上游庫存也在第4季逐步降低，但是由於利率仍維持在高檔位置，一般性消費性電子雖進入消費旺季，但是需求的能見度仍低。產業面展望到明年仍以AI與EV產業成長較為明確，加上PC、NB及手機庫存調整亦近尾聲，預估明年應可看到新應用的需求增加，逢拉回時布局大趨勢明確，且可受益於產品升級帶來獲利率跳升的相關族群如: AI Server、HPC、ASIC/IP、IC設計、散熱、CCL/PCB等類股，傳產則以EV、綠能、美國消費內需、及重電軍工航太等相關類股為布局標的，是投資人極大化長期資本增值的科技投資選擇。

AI是成長趨勢最明確的產業，預估 2024 年 AI 伺服器的出貨量上看 100~200%，相比於一般伺服器約 5%的年複合成長率，AI 伺服器絕對還是2024年的重點產業，而 AI 伺服器當中的零組件，包括：ASIC、ABF、散熱、高速傳輸等產業將受惠。展望2024年，利率對市場影響將降至最低，最終產業發展趨勢及公司基本面仍是主導股價關鍵，建議選股不選市，尋找具競爭力與產業趨勢的個股作為選股重點，長線看好AI伺服器、邊緣AI (EDGE AI) 、Design Service、IC設計與電動車上下游的需求作為布局選股重點。

謝文雄表示，下游電子產品包含PC、NB、TV、手機等產品在去年下半年開始持續做庫存調整動作，相關半導體庫存也在2023下半年調整到一個合理的位置，加上目前市場上對於AI與AI周邊的發展方向明確，在企業支出縮減與投資選項減少情況下，上游業者持續加大AI相關的投資，預計2023年第4季至2024年上中下游產業的需求將逐步恢復正常成長，AI帶來超速成長動力，台廠將進入黃金成長期未來很有發展空間。