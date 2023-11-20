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神基第3季賺好大 股價直衝漲停 改寫歷史新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

神基（3005）第三季獲利表現亮眼，改寫歷史紀錄，帶動今（20）日股價開高走高，盤中一舉攻上漲停99.5元，股價改寫歷史新天價，準備挑戰百元大關，盤中成交量逾2萬張，漲停委買張數超過8.5千張。

統計截止至上周五，外資已連續13個交易日買超神基，共計買超10,177張，而投信在連賣多日後於上周五同樣回補逾千張，自營商則是連續買超6日。

神基第三季毛利率達29.40%，營業利益12.27億元，創下歷史新高，稅後淨利11.01億元，年增51.29%，EPS為1.81元。累計前3季EPS 4.76元、優於去年同期的2.51元。

神基今年10月營收為31.76億元，月增4.3%、年增13.69%，為16個月新高；累計神基今年前十個月營收達289.95億元，年增7.88%，表現符合預期。

神基受惠電動車產業大幅增長，車用佔比達25%，為神基相關業務帶來良好成長，預估今年整體車用將有兩成多成長，下半年也有不錯成長機會，且明年成長可期。

在強固型電腦方面，神基董事長黃明漢先前指出，由於美國聯邦政府預算優於去年，加上區域衝突關係，公司在一些敏感項目有不錯斬獲，預期強固電腦事業今年有不錯營收表現，主要是因在國防、公安、物流及汽車領域都有新案子。

神基 營收

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