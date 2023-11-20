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美股平均11月和12月上漲1.88%、1.17% 看好中長期發展

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林證券投顧表示，儘管聯準會主席鮑爾重申未來將持續「謹慎」行事，但也對於目前的利率水準是否夠高且足以打壓通膨並沒有信心，如有需要，可能會再次升息，而其他多名聯準會官員也反覆提及美國3Q23經濟成長強勁，有可能需要再次升息，整體聯準會基調仍維持鷹派，不過，隨就業市場持續放緩、通膨數據進一步降溫，投資人更加相信聯準會升息週期可能已經結束。

最新芝商所FedWatch工具顯示，市場預計在2024年3月之前將按兵不動，不會再次升息，而最早的降息時點可能提前到2024年5月，短線上有助修復投資人信心，市場仍持續關注學生貸款重啟還款、高利率加大政府和民間利息負擔的潛在影響，可能加劇美股震盪幅度。

富蘭克林證券投顧表示，中長線來看，若美國經濟能保持穩健增長態勢，加上核心通膨可望持續降溫，則宏觀基本面仍相對有利於美股，另根據Factse數據，在第三季美國企業獲利可望呈現正成長後，市場對後續企業獲利表現維持正面看法，預計2023年第四季以及2024年第一季和第二季將分別成長3.2%、6.7%、10.5%，顯示企業獲利將持續回升且復甦力道可望延續至2024上半年，同樣有利於美股。

另方面，美國也開始步入傳統消費旺季，若美國民眾能維持穩健消費支出，亦有助修復市場信心，過去30年數據，美股平均在11月和12月上漲1.88%、1.17%，研究機構Carson的統計則顯示，自1950年來，當美股在10月下跌但年初以來仍維持正報酬時，最後兩個月上漲機率分別超過七成和八成，顯示10月的下跌可能是個良好的進場時機。整體而言，儘管利率動向、經濟變化等不確定因素均可能干擾市場，但仍看好美股中長期發展，建議採取定期定額方式介入，並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。

2024 美股 美國經濟

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