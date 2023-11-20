安聯投信：關注半導體族群、記憶體族群及光通訊族群

安聯投信台股團隊表示，隨著升息有望步入尾聲、但美國聯準會對利率政策仍將保持彈性，以及庫存調整等將落底，料基本面將是左右明年市場的重要主軸，可關注低基期半導體族群、受惠景氣有望從谷底走出的記憶體族群，以及受惠基礎建設升級所帶來轉機的光通訊族群。

安聯投信表示，整體來說，目前利率走高主要反映優於預期的經濟表現，而具韌性的基本面則有助支撐企業獲利；另一方面，著眼2024年，評價面壓力也有望更趨緩和，預料成長領域也將重回市場焦點，聚焦趨勢明確且有結構題材的成長領域將是把握下一個政策周期行情的關鍵。

安聯投信台股團隊表示，受惠於美股走勢回穩，庫存調整已見改善，且有即將落底跡象，以及在產業部分，AI及高速運用未來幾年續強、PC及手機有望復甦，致使台股在國際股市中表現相對有利基的支撐；就資金動能上，近期外資買超力道亦明顯回溫。根據證交所統計，11月以來外資更是累積買超逾1,552億元。

就產業面，安聯投信台股團隊表示，第3季因市場擔憂NVIDIA GPU缺貨將影響台灣供應鏈的業績，加上籌碼之前相對凌亂與評價面因素，致使AI主題處於整理格局。但從基本面來看，近期包括中美兩地大型CSP廠商都在積極採購AI伺服器，第4季供應鏈進入密集出貨期，對明年訂單展望也持續上修。

就策略上，安聯投信台股團隊表示，2024年產業重回成長，但考量利率仍將維持在高檔、且美國公債殖利率波動與利率政策的滯後效應、仍待觀察，對不同產業或個股的評價面影響程度亦有所不同，方向上宜回歸獲利基本面。

安聯投信表示，對於總經面等國際情勢等雜音的干擾，或可視為伺機逢低布局機會，不妨運用定期定額、彈性扣款機制，應對多變市場。