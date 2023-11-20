法人估 台積明年挑戰最旺首季

晶圓代工龍頭台積電明年首季營運有望淡季不太淡。法人估計，台積電受惠於ＡＩ（人工智慧）／ＨＰＣ（高速運算）相關客戶新品連發與消費應用回溫，在三大主力客戶蘋果、超微與輝達穩定投片生產挹注下，明年首季單季不太淡，美元營收季減少幅度估計僅中個位數百分比（百分之六至八），換算台幣營收有望首度在首季跨越五七○○億元關卡，有機會挑戰歷年同期新高，為史上最旺的首季表現。

對法人預估數據，台積電回應提到，台積通常在一月的法說會對明年的業務展望發表評論。

業界認為，台積電明年首季淡季不淡的主要驅動力在於五奈米家族產能利用率維持高檔以及三奈米的營收貢獻，其次是來自於高速運算需求熱度仍延續且新增應用新品。