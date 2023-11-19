外資買超十強 電子、金融包辦

外資11月買超台股1,552.6億元，一掃連四個月賣超台股5,187.7億元的陰霾，使得今年來至上周五（17日）累計進出再度轉為買超106.5億元。

據統計，外資11月買超台股的前十檔股票，分別為：中信金、聯電、台積電、華邦電、玉山金、兆豐金、第一金、新光金、友達及永豐金等，買超主要以電子及金融股為主，幾乎都在5萬張以上。

儘管目前全球政經局勢仍有諸多不確定性因素，不過法人認為，隨著美元走勢疲軟及台股明年獲利成長超過兩成的預期，外資今年有望轉為買超台股，終結連三年賣超台股的現象。

外資自2020年至2022年，分別賣超台股5,395億、4,540億元及1.23兆元；今年單月買超逾千億元僅1、5、11三個月。第一金投顧董事長陳奕光表示，外資近期買超金額增加，似有回補藉以跟上MSCI配置的權重有關，外資在台股指數16,900至17,000點跟內資法人換手，對後續買超台股力道仍具正面作用。

外資11月以來買超前十名中，第一名是中信金達20萬張，中信金10月營收年增249%相當亮眼。此外，除了個股外，外資也大舉買超相關ETF，如買超元大台灣50、復華台灣科技優息及元大台灣50反1，可看出外資除仍有避險操作外，也透過規模大的ETF去買權值股帶動指數。

陳奕光表示，外資買超不少金融股，除金融業今年獲利有望創歷史次高外，金融股權重也能支撐台股指數在萬七點之上，透露外資偏多態度。