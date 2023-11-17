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外資周買超1,217億元、創單周買超史上第二高 最愛這十檔

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股本周上漲526.28點，周漲幅3.15%，三大法人本周合計買超1,213.78億元，尤以外資買超1,217.76億元最多，創下史上第二高單周買超金額，統計外資買賣超個股發現，本周買超最多的是中信金（2891），外資單周買超達12萬2,954張，華邦電則是外資本周買超第二大。

台股今（17）日續揚，收在17,208.95點，上漲37.77點，漲幅0.22%，穩居萬七之上，本周三大法人合計買超1,213.78億元，其中，外資與自營商連袂回補，但投信則是轉為賣超，外資本周買超1,217.76億元，自營商本周買超26.25億元，終止連續4周賣超，投信賣超30.23億元，終止連續15周的買超。

統計外資本周買賣超個股，買超前十大個股依序是中信金、華邦電、聯電、台積電、開發金、玉山金、鴻海、友達、新光金、第一金，其中，金融股就占5檔，晶圓代工雙雄也是外資本周搶買標的。

外資本周買超中信金最多，買超華邦電10萬7,263張居第二，單周買超第三大為聯電，獲外資買超79,781張，台積電也獲外資買超64,442張；鴻海重返百元，外資本周買超38,233張。

台積電今日收在580元，市值重返15兆元，外資今日買超3,974張，連12買，本周股價上漲23元，周漲幅4.13%；鴻海今日收在102.5元，外資買超12,926張，連5買。

外資本周買超個股首選金融股及權值股，包括兆豐金、永豐金、元大金、華南金、富邦金也獲外資買超，另外，面板股的群創，貨櫃股的長榮、華新集團的華新，也獲得外資買盤青睞。

統計本周外資賣超前十大個股則依序為，長榮航、廣達、光寶科、毅嘉、大同、中華電、富喬、英業達、精英、微星等。

外資 台積電

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