台股本周強彈500點 法人建議偏多操作

台股今（17）日續揚，收在17,208.95點，上漲37.77點，漲幅0.22%，穩居萬七之上，統計本周台股強彈526.28點，周K線大漲3.15%，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，本周連續五天日K線收紅，台股指數強勢維持在萬七大關之上，持續建議偏多操作。

本周三大法人由外資與自營商連袂回補，外資本周大舉買超1,217.76億元，創下史上第二高單周買超金額，自營商扭轉連續4周站在賣方的窘境，本周回補26.25億元，但連買15周的投信法人，本周轉為賣超30.23億元，三大法人合計回補1,213.78億元。

孫傳恕表示，受惠於避險情緒和緩，包括最新CPI降溫、美債殖利率回檔等，啟動年底旺季行情表現，加上今年還有選舉行情助陣，盤面類股近期反映出市場對於選舉題材的看法，在類股輪動之下，電子股比重近兩日降至7成以下，傳產族群則相對提高至20~25%，本周連續五天日K線收紅，台股指數強勢維持在萬七大關之上，持續建議偏多操作。

孫傳恕進一步分析，目前第3季財報已公布完畢，在AI、蘋果等科技產業的拉貨效應帶動下，整體上市櫃公司單季稅後純益達9,141.67億元，季增22.3%、年減20%，大幅優於市場預期8,200億元至8,700億元區間水準，看好台股企業獲利今年將呈現「季季高」，全體上市櫃企業年度獲利將挑戰3兆元大關，在股市往往提前反映之下，至年底前大盤有望維持高檔，成為這波台股有基之彈的多方強力支持。

孫傳恕指出，看好外銷訂單衰退逐漸收斂，及海外製造業庫存調整進入尾聲，市場預期第4季至明年第1季台灣GDP將進入高峰，顯示景氣已脫離落底，根據過去經驗，每逢GDP走升，大盤指數也可受惠連動，且近期投資情緒好轉，對於維持多方氣勢有所助益。

選股方面，孫傳恕建議，部分傳產族群搭上選舉行情，從明年的趨勢來看，仍以AI相關主題最鮮明，目前PC產業積極發展AI PC來提高用戶使用者體驗及工作效率，微軟的Copilot AI助理也在11月正式上線，看好生成式AI應用普及，有利於資料中心平台、記憶體、高速運算、關鍵電子零組件等，另外IC設計族群亦可留意，此外，具有明年獲利大幅成長以及營收年增幅轉正之成長股，亦為可布局的焦點。