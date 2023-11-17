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外資大買台股逾200億元 買超前10都有誰？

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股今（17）日上漲，終場收17208.95點，上漲37.77點，創下三個月來波段新高，成交量2943.52億元，其中外資買超236.71億元。其中外資今日買超聯電（2303）最多，總計買超48,148張，為連續第三日買超。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超236.71億元，投信賣超5.32億元，自營商賣超（合計）22.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.84億元，自營商（避險）賣超20.39億元。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是聯電、元大台灣50、元大台灣50反1、中信金、鴻海、凌陽、群創、兆豐金、國泰永續高股息、第一金。

聯電預期第4季產能利用率降至60~63%，為近年單季低點；毛利率將下滑到31~33%，退回2021年疫情爆發初期水準。

來自供應鏈的訊息表示，聯電本季已對大客戶價格折讓5%，明年第1季報價降幅將擴大至二位數百分比；針對外傳的價格問題，聯電表示，維持日前法說會的說法，8吋會有明顯降幅，12吋沒有調整。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是長榮航、富邦恒生國企正2、復華富時不動產、華航、定穎投控、大同、中信中國50正2、金寶、期街口布蘭特正2、康舒。

長榮航10月合併營收175.2億元，年增46.5%，客運營收達120.3億元，年增186.8%，為10月單月的歷史新高；累計今年前十月合併營收1,638.2億元，年增48.1%，為同期的歷史新高。

長榮航今日開高走低，早盤以32.5元開出，終場收32.15元，上漲0.15元，漲幅0.46%；長榮航遭外資賣超27,627張，位居賣超榜首。

長榮航 外資

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