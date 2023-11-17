11月掛牌新股抽籤紅包好豐厚 這2檔同飆天價、翻倍賺

台股今（17）日收在17,208.95點，統計11月以來上漲1,207.68點，漲幅7.55%，本月來掛牌上市櫃新股有4家，股價掛牌後也是上漲表現，投資人抽籤紅包相當豐厚，尤其是AMAX-KY （6933）、富世達（6805）股價同步飆上歷史天價，短短幾個交易日，報酬率翻倍，分別達173%、109%，抽中1張的獲利分別達16.7萬元、21.95萬元。

11月有3檔新上市股及1檔新上櫃股，聯策在11月2日以28元承銷價掛牌，今日收在38.7元，中籤者報酬率達38.21%，獲利10,700元。

AMAX-KY在11月8日以96元掛牌，今日收263元，創下新高，中籤報酬率173.95%，獲利16萬7,000元。

富世達在11月9日以200元掛牌，今日收在419.5元，創下歷史新高價，中籤報酬率109.75%，獲利21萬9,500元。

宸曜在11月9日以82元掛牌上櫃，今日收在125元，中籤報酬率52.43%，獲利43,000元。

伺服器液冷散熱廠AMAX-KY資本額3.62億元，總部位於美國矽谷，主要產品線包括AI伺服器高效能運算解決方案、液冷散熱系統解決方案及伺服器機櫃；鴻海集團為AMAX-KY大股東之一，目前持股25%，取得2席董事。

AMAX-KY累計今年前3季營收45.35億元，營業毛利7.73億元，營業利益2.66億元，稅後純益1.75億元，每股純益4.85元；從目前在手訂單及市場趨勢來看，今、明年營運樂觀，今年全年業績可望較去年成長。

軸承廠富世達2001年創立，資本額6.86億元，散熱大廠奇鋐在2014年入股，目前持股比19.25%，富世達主要產品為內折與外折式柔性屏轉軸、多模式連動轉軸、微型轉軸等，應用在折疊手機、折疊平板、電競筆電、超薄筆電、AR／VR眼鏡及耳機盒等3C產品。

AMAX-KY今日衝上漲停263元，再創新天價，統計短短8個交易日，中籤的投資人報酬率高達173.95%；富世達上市僅7天就衝破400元關卡，創下歷史新高價，以419.5元作收，中籤的投資人報酬率高達109.75%；兩檔新上市股的抽籤紅包相當豐厚。