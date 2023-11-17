台股上漲37點 三大法人買超209億元
台股今（17）日上漲，終場收17208.95點，上漲37.77點，漲幅0.21%，創下三個月來波段新高，成交量2,943.52億元，三大法人買超209.15億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超236.71億元，投信賣超5.32億元，自營商賣超（合計）22.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.84億元，自營商（避險）賣超20.39億元。
台股今日周線收紅，整體大盤中以觀光股表現最為強勢，其中除了第3季業績繳出好表現外，也受到總統大選藍白合露曙光帶動，多檔個股直衝漲停，其中包含寒舍（2739）、力麗店、鳳凰、雲品、寒舍、燦星旅、富野、夏都、海灣、亞都、老爺知等。
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