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台股本周狂飆526點 今漲37點收17,208點 觀光族群集體轉強

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

昨（16）日美股漲跌互見，影響台股今（17）日處於高檔震盪格局，收盤指數17,208.95點，上漲37.77點、漲幅0.22%，成交金額2,943.52億元，本周勁揚526.28點，持續維持萬七之上。其中，受傳統消費旅遊旺季影響，觀光族群集體轉強。

AI概念股大部分回彈，包括：智原（3035）、高力（8996）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）；不過研揚（6579）、英業達（2356）、勤誠（8210）、廣明（6188）等則稍作整理。

藍白合結果將於明（17）日宣布，法人指出，市場預期選舉前觀光族群仍有人氣，日後兩岸觀光有望回溫，隨時序進入消費旅遊傳統旺季，今日包括雲品（2748）、寒舍（2739）、鳳凰（5706）、亞都（5703）、夏都（2722）、海灣（3252）、老爺知（5704）、燦星旅（2719）紛紛攻上漲停板至收盤，另外雄獅（2731）、山富（2743）、晶華（2707）等個股也表現亮眼。

IC設計族群亦是集體表現突出，不僅智原、迅杰（6243）、驊訊（6237）、敦泰（3545）攻漲停至收盤，其他凌陽（2401）、旺玖（6233）、聯傑（3094）、創意、矽創（8016）、偉詮電（2436）等也受投資人矚目。

值得注意的是，長榮航（2618）今日爆量續強， 10月合併營收175.2億元，年增46.5%；客運營收120.3億元，年增186.8%，為10月歷史新高；累計今年前十月合併營收1,638.2億元，年增48.1%，也創同期新高。

法人表示，受惠耶誕節等消費及出遊旺季，展望2024年，隨全球客機運輸逐漸恢復到疫情前的水準，客貨運價格將繼續回歸正常，預估長榮航2024年稅後獲利逾145億元，EPS逾2元，後市可期。

統一投顧陳杰瑞表示，目前市場上，整體動能雖然偏多，不過近期處於高檔震盪的機率仍較高，以美股或台股從11月開始起漲的角度來看，月均線、季線的正乖離率有些過大，因此短線上可能會修正正乖離過大的格局，市場追加意願處於觀望的狀態。反觀近期的選舉、政策受惠股等次族群，反而在盤面上表現較強勢，值得留意。

2024 長榮航 觀光

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