觀光股噴出！10檔個股股價漲停 飯店股成最大贏家

觀光署今（17）日舉辦2023年台灣觀光高峰論壇，交通部長王國材重申明年3月起開放兩岸觀光，是交通部的方向，且會按業者需求調整人數限制規劃。在政策送暖下，台股今日仍是由觀光股一夫當關，盤中並有10檔個股股價衝上漲停，主要集中在飯店股，另旅行社股也是買盤追價標的。

兩岸觀光交流露出署光，明年3月將放兩岸觀光，其中，旅行社股受惠陸客團解禁，營收再添動能，飯店業也同樣受惠陸客來台可望成長，有利住房率進一步攀升。觀光類股指數今盤中來到140.55點，漲幅逾4%，來到三個多月來新高，包括雲品（2748）、富野（2736）、亞都（5703）、夏都（2722）、洛碁（8077）、寒舍（2739）、老爺知（5704）盤中股皆攻上漲停，旅行社股的燦星旅（2719）、鳳凰（5706）也同步漲停。整體觀光類股買盤氣勢強勁，追價企圖旺盛。

法人表示，飯店股除了受惠政策題材，由於時序進入婚宴、尾牙旺季，營運可望持續攀升，一路走高到農曆年，基本面看俏。尤其今年疫後，不少企業恢復大型尾牙，且平均桌價也上漲，營運可望更上層樓。另一方面，明年入境旅客也可望持續回升，旅遊熱潮持續可望支撐觀光產業復甦動能延續至2024年，加上陸客來台限制放寬，增添營運動能。

雲品表示，大型尾牙、外燴已經提早展開銷售，依據目前掌握的市況與住房餐飲接單情形，到年底前都有望能延續成長的態勢。此外，也將透過穩健拓展住房業務、開發創新服務與深耕永續旅遊相關產品，帶動都會型商務酒店、頂級度假酒店、館外餐飲、委託經營管理事業等核心營業項目使獲利能力穩健成長。

寒舍表示，隨著感恩、聖誕、跨年與尾牙春酒旺季即將來臨，旗下各餐廳也將陸續推出新菜色與宴會方案。除瞄準年末聚餐商機外，客房業務也將積極設定大型企業年度住宿合約目標，爭取國外商務團客，以及員工旅遊、獎勵旅遊團體，第4季預估住房率及房價有望挹注營收續強。