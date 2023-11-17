AMAX-KY 掛牌8天飆出新天價 中籤沒賣獲利173%

伺服器液冷散熱廠AMAX-KY（6933）在11月8日以每股96元掛牌上市，掛牌首日飆漲141.5元，收在237.5元，今（17）日開高走高衝上漲停263元，再創新天價，統計短短8個交易日，中籤的投資人報酬率達173%。

AMAX-KY資本額3.62億元，總部位於美國矽谷，主要產品線包括AI伺服器高效能運算解決方案、液冷散熱系統解決方案及伺服器機櫃；鴻海（2317）集團為AMAX-KY大股東之一，目前持股25%，取得2席董事。

AMAX-KY去年營收67.49億元，稅後純益2.55億元，每股純益5.1元；累計今年前3季營收45.35億元，營業毛利7.73億元，營業利益2.66億元，稅後純益1.75億元，每股純益4.85元。

AMAX-KY表示，從目前在手訂單及市場趨勢來看，對今、明年營運抱持樂觀態度，今年全年業績可望較去年成長。

AMAX-KY掛牌上市的首五日無漲跌幅限制時，除了第一天大漲，其後的3個交易日都是下跌，第5個交易日再收紅，之後逐日往上拉升，今日以240元開高後衝上漲停263元，寫下掛牌後新天價，若以中籤投資人成本96元計算，沒有賣出的人，獲利報酬率173.95%。