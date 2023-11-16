證交所攜手會計師事務所 推動優質企業上市

臺灣證券交易所與國內四大聯合會計師事務所共同規畫一系列「推動優質企業上市」專題交流座談會，日前邀集來自新藥研發、醫材設備、綠能環保材料、運動用品、藝術文化等多元產業的企業代表，廣獲交流及熱烈迴響。

證交所董事長林修銘致詞表示，臺灣資本市場以半導體等ICT產業為首，在地緣政治風險下，展現無可取代的經濟韌性，並深具國際關鍵性地位。

林修銘進一步說，目前臺灣面臨經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，證交所期許透過資本市場力量，結合國家政策與資源，支持新經濟與特色產業發展，協助掌握轉型契機，引導資本市場新聚落形成，聚焦如數位智能與軟體服務、淨零永續、生技醫療等產業，為臺灣未來發展作好準備，也為證券市場擘劃下一個十年的產業新藍圖。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳指出，受到疫情和戰爭影響，全球經濟陷入不穩定局勢，企業開始重視供應鏈韌性的重要性，加速全球產能布局以分散風險，在經營規模擴大及籌資需求漸增下，企業選擇IPO進入資本市場，助益企業永續經營將為一大趨勢。企業應事先做好計畫與準備，待上市時機成熟，就能掌握最佳時程，順利完成募資及上市目標。

安永聯合會計師事務所會計師馬君廷以「上市過程財會規劃」為題，分享上市的優點與機會、上市後持續性義務與上市成功財務與非財務因素等議題，並提供IPO前的上市主體規劃、財務結構檢視、股權與員工認股規劃、重大會計議題等建議及說明應注意事項。

證交所上市服務團隊也於座談會中簡報臺灣資本市場現況及IPO審查流程，並與企業代表充分交流，透過經驗分享和中介機構的專業輔導，共同協助具上市意願之優質企業順利進行IPO規劃，加速前進資本市場籌資發展。

統計2023年至目前為止，累計有29家公司申請上市，產業橫跨數位雲端、綠能環保、生技醫療及運動休閒等新經濟領域，今年新掛牌上市公司計有19家，已通過上市審查者計21家，審查中計14家，預期年底前尚有多家公司將陸續申請送件。

證交所表示，將持續投入資源招商引資，並多方鏈結合作管道，協助更多不同領域的優質企業和新經濟公司加入資本市場，在互惠共好基礎下，打造多元價值鏈，以具體行動支持新創生態系發展，共創台灣新價值。