藍白合達共識 和平紅利概念股高歌 這4檔飛奔漲停

總統大選在野合作出現重大突破，觀光股今（16）日化身兩岸和平概念股，成為資金追捧標的。買盤瞄準飯店、旅行社兩大族群，航空股股價也跟著起飛。法人表示，總統大選藍白合決議共推一組候選人，馬英九基金會11月18日上午將公布結果，市場期待兩岸觀光商機可望受惠，包括觀光股、航空股以短線題材視之。另外，針對陸委會稱組團赴中國大陸旅遊有每天2000人次限制，交通部長王國材也承諾，若出團非常踴躍，會跟陸委會討論調整。

旅行社可充分準備開始攬團，迎接明年3月1日中國旅遊禁團令解除，且不用擔心每日限額問題，加上藍白合成局，市場反映對在野合作的樂觀預期，並盼恢復兩岸旅遊市場，將帶來的和平紅利，兩大題材吸引買盤進駐觀光股，其中，飯店股漲勢最為凌厲，包括洛碁（8077）、夏都（2722）、寒舍（2739）、亞都（5703）盤中漲停亮燈，雲品（2748）、富野（2736）、老爺知（5704）股價勁揚漲幅超過5%，旅行社則以雄獅（2731）為首，盤中股價來到146元，漲幅逾8%，一舉來到三個月新高價，鳳凰（5706）、山富（2743）、易飛（2734）網、五福股價也全面勁揚。上市觀光類股指數來到134.62點，漲幅逾4%，居類股漲幅之冠。

有觀光業者表示，在野黨團結、政權輪替，能有利於旅遊業能夠正常的發展，疫情後台海局勢越發緊張，兩岸正常旅遊交流至今中斷。兩岸旅遊交流的市場佔航空業四成營收，兩岸入出境旅客市場也佔全台旅遊業三成以上營收影響甚鉅。期望在野黨能夠把握最後的時間盡速整合，團結合作，贏得大選，以利兩岸和平，讓觀光業能夠有正常的產業經營環境。

針對赴中國大陸旅遊有每天2000人次限制的問題，觀光業者也表示，政府開放陸客團後，各家旅行社收單都蠻踴躍，不少大型旅行社已收到逾千名的旅客，加上很多機關團體包團，最近都已開放報名和進行收訂金作業，航空公司也要求旅行社要盡快交付訂金，甚至要求旅行社盡速開票，業內都期待政策明確才能有所規劃。

至於中國大陸開放陸客來台，市場憂心若綠勝選恐不樂觀，而藍白合則有利兩岸和平發展，並預期兩岸關係將因此改善，陸客將恢復過往來台的頻率，觀光飯店股是最具兩岸和平紅利題材的概念股。