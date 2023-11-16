11/16【早晨財經速解讀】PPI持續達標 升息結束訊號再現?2024大行情 美債迎黃金期?

美國股市周三繼續上漲，鑒於美國經濟保持強韌且通膨顯示降溫跡象，投資人預期聯準會（Fed）將能實現軟著陸。

標普500指數上漲0.2%，突破4,500點大關，收在4,502.88點；道瓊工業指數上漲163.51點，漲幅0.5%，收在34,991.21點；那斯達克綜合指數小漲0.1%，報14103.84點。

標普500指數的11大類股中，有七個收盤上漲。本月迄今為止，標普500指數上漲7.4%，那斯達克綜合指數上漲9.7%。

美國10年期公債殖利率周三報收在4.535%，高于周二的4.440%，扭轉了周二部分跌勢，周二的單日跌幅為3月以來最大。

美國10月零售銷售額放緩，前幾個月的數據被上修，可第3季年終購物季前夕仍有一定韌性；生產商價格指數意外創下2020年4月以來最大降幅。

「今天不慍不火（Goldilocks）情境進一步增強，」TradeStation全球市場策略主管David Russell說：「物價增幅正在放緩，但同時需求強勁。軟著陸正在成形。」

高盛的David Kostin成為最新一位預測上漲的策略師，他在報告中寫道，美國股市面臨一系列利好因素：經濟勢將避免衰退、獲利上升、價位持穩。

「明年這個時候，基金經理人將回顧並意識到2024年的最佳投資策略是跟隨泰勒絲的專輯《1989》中的歌曲‘All You Had To Do Was Stay’（要做的就是堅持）給出的建議——堅持投資，」Kostin說。這首歌「反映了我們的基線預測，即儘管出現間歇性波動，但基金經理堅持投資至明年年底，最終將獲得回報」。

Target大漲17.8%，創下2019年來最佳單日表現，這家零售商預測第4季獲利遠高於分析師預期。其他零售股也大受振奮，Macy's大漲7.5%，Kohl's漲近9%。標普500指數必須消費類股上漲0.7%，在各類股漲幅最大。

折扣零售商TJX財報發布後股價下跌3.3%。因避險基金ValueAct Capital入股，迪士尼股價上漲3.1%。

今年表現最好的兩檔股票下跌，輝達（Nvidia）股價下跌 1.6%，結束十連漲；禮來(Eli Lilly)下跌3.7%。

Sirius大漲6%，因波克夏公司（Berkshire Hathaway）公告上季新買進這家音訊娛樂公司。