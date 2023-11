11/16【早晨財經速解讀】PPI持續達標 升息結束訊號再現?2024大行情 美債迎黃金期?

美國股市周三繼續上漲,鑒於美國經濟保持強韌且通膨顯示降溫跡象,投資人預期聯準會(Fed)將能實現軟著陸。

標普500指數上漲0.2%,突破4,500點大關,收在4,502.88點;道瓊工業指數上漲163.51點,漲幅0.5%,收在34,991.21點;那斯達克綜合指數小漲0.1%,報14103.84點。

標普500指數的11大類股中,有七個收盤上漲。本月迄今為止,標普500指數上漲7.4%,那斯達克綜合指數上漲9.7%。

美國10年期公債殖利率周三報收在4.535%,高于周二的4.440%,扭轉了周二部分跌勢,周二的單日跌幅為3月以來最大。

美國10月零售銷售額放緩,前幾個月的數據被上修,可第3季年終購物季前夕仍有一定韌性;生產商價格指數意外創下2020年4月以來最大降幅。

「今天不慍不火(Goldilocks)情境進一步增強,」TradeStation全球市場策略主管David Russell說:「物價增幅正在放緩,但同時需求強勁。軟著陸正在成形。」

高盛的David Kostin成為最新一位預測上漲的策略師,他在報告中寫道,美國股市面臨一系列利好因素:經濟勢將避免衰退、獲利上升、價位持穩。

「明年這個時候,基金經理人將回顧並意識到2024年的最佳投資策略是跟隨泰勒絲的專輯《1989》中的歌曲‘All You Had To Do Was Stay’(要做的就是堅持)給出的建議——堅持投資,」Kostin說。這首歌「反映了我們的基線預測,即儘管出現間歇性波動,但基金經理堅持投資至明年年底,最終將獲得回報」。

Target大漲17.8%,創下2019年來最佳單日表現,這家零售商預測第4季獲利遠高於分析師預期。其他零售股也大受振奮,Macy's大漲7.5%,Kohl's漲近9%。標普500指數必須消費類股上漲0.7%,在各類股漲幅最大。

折扣零售商TJX財報發布後股價下跌3.3%。因避險基金ValueAct Capital入股,迪士尼股價上漲3.1%。

今年表現最好的兩檔股票下跌,輝達(Nvidia)股價下跌 1.6%,結束十連漲;禮來(Eli Lilly)下跌3.7%。

Sirius大漲6%,因波克夏公司(Berkshire Hathaway)公告上季新買進這家音訊娛樂公司。