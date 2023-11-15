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上市公司前3季獲利衰退3成5 汽車等三類逆勢上揚

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
全體上市公司前3季獲利衰退3成5。本報資料照片
全體上市公司前3季獲利衰退3成5。本報資料照片

全體上市公司14日完成財報公告申報，證交所統計896家上市公司加上79家第一上市共計975家，112年前3季總營收25兆8882億元，較去年同期衰退3兆660億元，減幅10.59％；前3季總稅前淨利2兆3563億元，較去年同期衰退1兆2917億元，減幅達35.41％。

證交所指出，受到全球通膨、升息政策及地緣政治影響，經濟復甦不確定性升溫，上市公司面臨產業庫存調整致獲利衰退，其中以航運業、塑膠工業及半導體業等產業受影響情形較大。

不過，上市公司中仍有377家公司逆勢上揚，其中成長較大的產業包含汽車工業、觀光餐旅及金融保險業。汽車工業因車用晶片及零組件缺料緩解、疫情影響淡化，帶動車市銷售，推升獲利；觀光餐旅擺脫疫情陰霾，受惠旅遊需求回溫，致獲利成長。金融保險業因金融商品操作得宜，帶動投資及其他淨收益增加。

上市公司 疫情 觀光

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