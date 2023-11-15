虹光、大飲17日起不得融資券 證交所示警：這家公司可能下市

上市公司第3季財報形式審閱結果出爐，虹光精密（2380）、大飲（1213）等兩家公司因淨值低於股本二分之一，17日起，上市有價證券列為變更交易方法，不得信用交易。另昶虹國際（2443）如財報未能於明年4月8日前改善，將有停止買賣及終止上市之虞。

臺灣證券交易所表示，經形式審閱上市公司（除金控公司計14家申報期限至11月29日外）今年第3季財務報告相關處理出爐。

一、變更交易方法：虹光精密最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有證交所營業細則第49條第1項第1款規定之情事，證交所已公告自11月17日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

二、併案列為變更交易方法：大西洋飲料股份有限公司前因有證交所營業細則第49條第1項第3、14、19款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，經查該公司最近期公告申報財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有同細則第49條第1項第1、3、14、19款規定情事，自11月17日起，將其上市有價證券併案列為變更交易方法。

另證交所提醒投資人注意，上市公司退場機制已於2020年4月1日起實施，查昶虹國際股份有限公司因簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核（核閱）報告將於2024年4月8日屆滿3年，屆期若未能改善，有停止買賣及終止上市之虞。