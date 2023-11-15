MSCI指數台股權重兩降一升 成分股新增世芯刪巨大

台股在這次 MSCI 調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由把15.1%下調至15.07% 調降0.03%，「MSCI亞洲除日本指數」權重由17.28%下調至17.22%，調降0.06%，在「MSCI全球市場指數」權重由1.60%上調至1.61%，調升0.01%。最新權重將在11/30收盤生效。

MSCI 台灣指數成份股方面，這次成分股新增世芯（3661），刪除巨大（9921），指數成分股維持90檔，並有20檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多為新增成分股世芯，其權重為0.57%。權重調降最多為台積電（2330），其權重為42.02%，調降0.2%。

這次 MSCI 季度調整，以 MSCI 全球新興市場指數觀察，此次權重調升最多國家為印度，權重增加了0.39%；而這次權重調降最多之國家為中國與泰國，權重各降低0.16%及0.05%，其餘國家權重變化不大。