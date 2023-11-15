快訊

直播／朱立倫、柯文哲、侯友宜政黨協商 請馬英九見證

「買房是賭博」台大教授當18年租屋族 學者教6年購屋計畫

愷樂神隱3年傳秘嫁醫生又離婚 返台謀復出演藝圈

11/15【早晨財經速解讀】10月通膨大降溫 升息週期結束了?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周二大漲，公債殖利率則大跌，美國通膨降溫甚於預期，強化投資人認為聯準會Fed）已結束升息，且認為明年年中會開始降息

道瓊工業指數大漲489.83點，漲幅1.4%，收在34,827.7點；標普500指數勁揚84.15點，漲幅1.9%，收在4,495.7點；那斯達克綜合指數狂漲326.64，漲幅2.37%，收在14,094.38點。標普500指數和那斯達克綜合指數都創下4月以來最大單日漲幅。

美國公債漲幅同樣強勁，走勢和債券價格呈反向關係的美國10年期公債殖利率跌至4.440%，創下3月以來的最大單日跌幅。對利率特別敏感的2年期公債殖利率大跌至4.813%。

由於美國民眾的汽油費支出減少，美國10月消費者物價指數（CPI）年增率為3.2%，低於經濟學家所料，較9月3.7%更加緩和。

從芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具來看，美國利率期貨市場認為明年5月降息的可能性為65%，而周一為34%。

「最後那些不相信Fed已經完成升息的投資人可能已認輸，」 Sit Fixed Income Advisors的Bryce Doty 說：「Fed下一次行動更有可能是明年夏天降息，而不是再次升息。」

KBW地區銀行業指數狂漲7.5%，創下2021年1月以來最大單日漲幅。

因利率上升前景而一直動盪的科技股也走高。今年當紅的輝達（Nvidia）上漲2.1%，創下歷史新高，連續十個交易日上漲也創下2016年以來最長連漲走勢。

Snap跳漲7.5%，有消息說亞馬遜（Amazon）將允許美國的Snapchat用戶直接從社交媒體的App購買亞馬遜的部分產品。

家得寶（Home Depot）大漲5.4%，因單季獲利超出預期。

對利率特別敏感的其他公司的股價也上漲。住宅建築商PulteGroup上漲7.1%。高盛上漲3.6%。

根據彭博彙編的數據，在過去的22年裡，如果標普500指數到11月中旬上漲5%或更多，那麼同年餘下年終都是上漲。如果回溯50年，那麼30次這種情況中，有26次為上漲，而4次下跌都不超過1%。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

美國 指數 Fed 通膨 聯準會 降息

延伸閱讀

00929月領一萬股息需要存多少張？ 他試算出來：免100張！

群創（3481）虧30萬…他想出清玉山金（2884）繼續投入攤平成本！ 網：應該反著操作

台積電季配息提高至3.5元 法人：現金股利明年14元起跳

1000元股票不貴可能比10元的還划算！ 專家舉鈊象（3293）和中鋼（2002）為例說明

相關新聞

MSCI 明晟半年度調整 新增世芯-KY、刪除巨大

MSCI明晟今（15）日凌晨公布半年度調整結果，並於11月30日的尾盤生效，全球標準指數（MSCI ACWI）的台股成分...

11/15【早晨財經速解讀】10月通膨大降溫 升息週期結束了?

美國股市周二大漲，公債殖利率則大跌，美國通膨降溫甚於預期，強化投資人認為聯準會（Fed）已結束升息，且認為明年年中會開始降息。

台積電調高季配息、法人估今年股息13元 股價再衝高

台積電（2330）再調高季配息，董事會通過第3季每股現金股利3.5元，調幅約16.7%，估計將有逾125萬名股東受惠，法...

MSCI 成分股新增世芯-KY 但早盤開高後卻翻黑

MSCI 明晟公布半年度調整結果，全球標準指數（MSCI ACWI）的台股成分股新增世芯-KY（3661），台股今（15...

台股開高突破萬七！法人喊：定時定額方式布局台股基金

台股今（15）日開高突破萬七，本周適逢眾多大型股的財報及法說，須持續觀察財報及明年展望。法人建議，台股中長期展望樂觀，短...

美國通膨降溫！台股早盤勁揚逾200點越過萬七關卡

美國通膨數據降溫而激勵美股勁揚，台股今（15）日開盤指數為17,039.62點，上漲123.91點，一舉越過萬七點關卡。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。