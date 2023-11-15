11/15【早晨財經速解讀】10月通膨大降溫 升息週期結束了?
美國股市周二大漲，公債殖利率則大跌，美國通膨降溫甚於預期，強化投資人認為聯準會（Fed）已結束升息，且認為明年年中會開始降息。
道瓊工業指數大漲489.83點，漲幅1.4%，收在34,827.7點；標普500指數勁揚84.15點，漲幅1.9%，收在4,495.7點；那斯達克綜合指數狂漲326.64，漲幅2.37%，收在14,094.38點。標普500指數和那斯達克綜合指數都創下4月以來最大單日漲幅。
美國公債漲幅同樣強勁，走勢和債券價格呈反向關係的美國10年期公債殖利率跌至4.440%，創下3月以來的最大單日跌幅。對利率特別敏感的2年期公債殖利率大跌至4.813%。
由於美國民眾的汽油費支出減少，美國10月消費者物價指數（CPI）年增率為3.2%，低於經濟學家所料，較9月3.7%更加緩和。
從芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具來看，美國利率期貨市場認為明年5月降息的可能性為65%，而周一為34%。
「最後那些不相信Fed已經完成升息的投資人可能已認輸，」 Sit Fixed Income Advisors的Bryce Doty 說：「Fed下一次行動更有可能是明年夏天降息，而不是再次升息。」
KBW地區銀行業指數狂漲7.5%，創下2021年1月以來最大單日漲幅。
因利率上升前景而一直動盪的科技股也走高。今年當紅的輝達（Nvidia）上漲2.1%，創下歷史新高，連續十個交易日上漲也創下2016年以來最長連漲走勢。
Snap跳漲7.5%，有消息說亞馬遜（Amazon）將允許美國的Snapchat用戶直接從社交媒體的App購買亞馬遜的部分產品。
家得寶（Home Depot）大漲5.4%，因單季獲利超出預期。
對利率特別敏感的其他公司的股價也上漲。住宅建築商PulteGroup上漲7.1%。高盛上漲3.6%。
根據彭博彙編的數據，在過去的22年裡，如果標普500指數到11月中旬上漲5%或更多，那麼同年餘下年終都是上漲。如果回溯50年，那麼30次這種情況中，有26次為上漲，而4次下跌都不超過1%。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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