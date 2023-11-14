興富發財報／子公司潤隆助攻 前三季獲利大增逾八成、EPS達1.35元
興富發建設（2542）第3季受惠子公司潤隆建設建案入帳推升，單季營收達201.73億元，較去年同期大增4.8倍，毛利率達34.4%，營業利益達58.05億元、年增12.7倍，稅後純益達8.93億元、年增1.8倍，每股純益達0.49元、優於去年同期0.17元。
累計興富發建設今年前三季營收達370.01億元，較去年同期122.06億元大增2倍，營業利益達103.11億元、年增3.9倍，稅後純益24.6億元、年增84.4%，每股純益1.35元、優於去年同期0.74元。
興富發建設今年有來自「夢幻誠」、「高雄CBD」、「華悅誠」等三大案持續入帳、挹注營運；除了續入帳個案外，今年原定有五大新案完工，但興富發表示，因工期遞延關係，以致今年前三季僅有總銷49.83億元「TOP1環球經貿中心」完工入帳。
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