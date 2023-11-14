金融股整體10月獲利下滑 法人相對看好這三檔

金融市場10月波動加劇，拖累金融業股債評價收益下滑，加上壽險匯兌收益減少，法人分析，整體14家金控10月稅後純益較上月持續下滑約一成，考量營運動能及配息能力，目前相對看好富邦金（2881）、元大金（2885）及京城銀（2809）等三檔金融股。

累計前十月獲利來看，法人統計，整體14家金控前十月稅後純益年增率擴大至12%，其中，壽險金控獲利年減幅度減緩至8.3%，至於銀行、證券為主金控年增幅度分別擴大至34%、21%。

大型本國投顧表示，美國10年期公債殖利率於10月一度彈升接近5%，加劇資本市場波動程度，衝擊金融業持有投資部位的股、債評價，亦影響淨值項以下的金融資產未實現損益。

所幸11月以來，美國聯準會（Fed）12月再度升息機率下降，加上美國長天期公債殖利率回落至4.5%至4.6%水準，將有助金融業淨值及今年預估可分配盈餘水準回升。

法人評估，今年以來受惠美台利差擴大的兆豐金（2886）及第一金（2892），第4季獲利可能較上一季下滑，反映銀行淨利差再度擴大不易及增提呆帳。

此外，美元公司債殖利率維持6%以上，仍有助壽險的新錢收益率持續上揚，升息預期降溫利於資本市場活絡帶動壽險的投資評價回溫，但美元指數轉弱預估可能影響第4季壽險避險成本增加。

金管會先前公告金控以法定盈餘公積及資本公積配發現金股利的草案，嚴格的資本及財務指標造成無任何金控達到同時達標，若最終公布草案未調整，金控將無法用法定盈餘公積及資本公積配發現金股利。

法人指出，雖然下半年資本市場波動加劇，可能影響金控淨值項下金融資產未實現損益狀況，但從前三季金控淨值變動推估，大多數金控其他權益仍較去年底改善，意謂金控前三季可分配盈餘仍為正值。

金控明年配息水準仍需視今年第4季獲利及其他權益變動而定，法人認為，從今年前三季可分配盈餘較高的富邦金、中信金（2891）、元大金、兆豐金、第一金、國泰金（2882）及玉山金（2884）等金控來看，預估配息能力仍有機會高於2022年水準。