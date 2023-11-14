快訊

出發了 習近平晚間乘專機赴美國出席APEC峰會

號誌桿被撞歪...台東太麻里2車等紅燈突遭聯結車追撞 釀4人送醫

金融股整體10月獲利下滑 法人相對看好這三檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
金管會先前公告金控以法定盈餘公積及資本公積配發現金股利的草案，嚴格的資本及財務指標造成無任何金控達到同時達標，若最終公布草案未調整，金控將無法用法定盈餘公積及資本公積配發現金股利。圖／本報系資料照片
金管會先前公告金控以法定盈餘公積及資本公積配發現金股利的草案，嚴格的資本及財務指標造成無任何金控達到同時達標，若最終公布草案未調整，金控將無法用法定盈餘公積及資本公積配發現金股利。圖／本報系資料照片

金融市場10月波動加劇，拖累金融業股債評價收益下滑，加上壽險匯兌收益減少，法人分析，整體14家金控10月稅後純益較上月持續下滑約一成，考量營運動能及配息能力，目前相對看好富邦金（2881）、元大金（2885）及京城銀（2809）等三檔金融股。

累計前十月獲利來看，法人統計，整體14家金控前十月稅後純益年增率擴大至12%，其中，壽險金控獲利年減幅度減緩至8.3%，至於銀行、證券為主金控年增幅度分別擴大至34%、21%。

大型本國投顧表示，美國10年期公債殖利率於10月一度彈升接近5%，加劇資本市場波動程度，衝擊金融業持有投資部位的股、債評價，亦影響淨值項以下的金融資產未實現損益。

所幸11月以來，美國聯準會（Fed）12月再度升息機率下降，加上美國長天期公債殖利率回落至4.5%至4.6%水準，將有助金融業淨值及今年預估可分配盈餘水準回升。

法人評估，今年以來受惠美台利差擴大的兆豐金（2886）及第一金（2892），第4季獲利可能較上一季下滑，反映銀行淨利差再度擴大不易及增提呆帳。

此外，美元公司債殖利率維持6%以上，仍有助壽險的新錢收益率持續上揚，升息預期降溫利於資本市場活絡帶動壽險的投資評價回溫，但美元指數轉弱預估可能影響第4季壽險避險成本增加。

金管會先前公告金控以法定盈餘公積及資本公積配發現金股利的草案，嚴格的資本及財務指標造成無任何金控達到同時達標，若最終公布草案未調整，金控將無法用法定盈餘公積及資本公積配發現金股利。

法人指出，雖然下半年資本市場波動加劇，可能影響金控淨值項下金融資產未實現損益狀況，但從前三季金控淨值變動推估，大多數金控其他權益仍較去年底改善，意謂金控前三季可分配盈餘仍為正值。

金控明年配息水準仍需視今年第4季獲利及其他權益變動而定，法人認為，從今年前三季可分配盈餘較高的富邦金、中信金（2891）、元大金、兆豐金、第一金、國泰金（2882）及玉山金（2884）等金控來看，預估配息能力仍有機會高於2022年水準。

壽險 美國聯準會

延伸閱讀

台積電（2330）抱到獲利了！ 專家：能賺到上漲行情常是買在市場不被看好的時候

六大壽險新契約保費縮水 國壽逆勢成長8%

新疆喀什自貿區揭牌 前景看好

靠金融股每月加薪一萬需多少張數及本金？ 她做兩張圖：19檔全部看

相關新聞

台積電股東有福了！第3季配息上修配3.5元

台積電（2330）股東有福利了，台積電今（14）日召開董事會，上修季配息幅度，由原本增至的每季配息3元，上修至3.5元。...

台股10天上漲近千點 突破萬七只等這個「東風」

台股連日來持續萬七大關挺進，今（14）日收在16,915.71點，統計11月以來，大盤指數上漲915.44點，只花了10...

永豐金證券推出「智能投資早報」 四大服務亮點

永豐金證券大戶投APP推出「智能投資早報」，導入智能技術讓投資人掌握市場關鍵資訊與每日庫存股最新評價。提供四大亮點服務包...

金融股整體10月獲利下滑 法人相對看好這三檔

金融市場10月波動加劇，拖累金融業股債評價收益下滑，加上壽險匯兌收益減少，法人分析，整體14家金控10月稅後純益較上月持...

100元的鴻海可不可以買？ 法人曝一件事是關鍵

鴻海（2317）今(14)日收在100元，上漲2.3元，漲幅2.35%，花了16個交易日重返百元，且在法說會前就有2家外...

證交所「校園證券投資智慧王」 網路初賽將登場

臺灣證券交易所舉辦的第20 屆「校園證券投資智慧王」預計15日至17日進行網路初賽，今年共有71 所大專院校熱情參與，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。