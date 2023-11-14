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台股上漲76點 三大法人買超166.33億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（14）日開高，盤中最高一度拉升至16946.38點，終場收16915.71點，上漲76.42點，漲幅0.45%，成交量2698.14億元，三大法人買超166.33億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超118.86億元，投信買超5.93億元，自營商買超（合計）41.52億元，其中自營商（自行買賣）買超18.87億元，自營商（避險）買超22.65億元。

台積電開高走低，早盤以576元開高，盤中最低一度下殺至571元，終場收572元，上漲1元，漲幅0.18%。聯發科則是平盤震盪，早盤以916元開出，盤中最低一度跌至902元，終場收905元，下跌1元，跌幅0.11%。

自營商 三大法人

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