大型金控：本周美國公布的三大指標將影響股市

台灣股市與美國股市的連動性高，本周更有三大指標直接影響美股。大型金控分析，包括今天晚上美國勞工部將公布的消費者物價指數（CPI）報告，確認通膨是否如聯準會（Fed）預期降溫，讓Fed可以繼續暫停升息。

第二個指標，就是本周即將公布的Walmart以及Target財報，大型金控認為這是評估年底節慶消費旺季動能的重要參考；而美國國會能否在周五前順利通過預算案避開政府關門，這是第三個重點指標。

上述指標即將發佈也影響美國股市跟債市的走勢。其中由於市場等待包含CPI在內的關鍵數據，使美債殖利率下跌，目前10年期公債殖利率為4.63%；美元則因為市場觀望氣氛濃厚，加上盤中市場揣測日本政府有進場干預，使日圓盤中一度急升，二大因素影響因而下跌0.19%。

至於金價則在美元與美債殖利率小跌下反，漲0.66%，現在每盎司回到1950.4美元。