11/14【早晨財經速解讀】美債降評壓力大 2024灰犀牛?晶片行業見底?台積電10月營收同比正成長!

美國股市周一小幅收低，投資人靜候美國最新通膨數據，希望藉此了解聯準會（Fed）是否堅持長時間維持較高利率。

標普500指數下跌3.69點，跌幅0.1%，收在4,411.55點；那斯達克綜合指數跌30.37點，跌幅0.2%，收13,767.74點。道瓊工業指數上漲54.77點，至34,337.87點，漲幅為0.2%。

美股上周五強勁反彈之後，市場將焦點轉向了周二上午公布的消費者物價指數（CPI）。經濟學家預料美國10月整體 CPI 年增幅為3.3%，低於9月的3.7%，核心物價料和上月持平。

Northwestern Mutual Wealth Management Company 基金經理人 Matt Stucky 表示，CPI 和勞動市場「顯然是金融市場關注的焦點，因為它決定了 Fed 政策的走向。」

他說：「市場預期 Fed 不會再升息，而要做到這一點，你需要在通膨方面續有進展，同時勞動市場也要降溫。」

根據芝商所（CME）的 FedWatch 工具，交易商已將 Fed 在12月維持利率穩定的機率設定為近86%。

JonesTrading 首席市場策略師 Michael O'Rourke 則說，投資人也在消化美國債信展望被下調的利空。穆迪上周五將美國債信展望從「穩定」下調至「負向」，理由是財政赤字龐大及債務負擔能力下降。

O'Rourke 說，投資人因此不願在周末舉債上限最後期限到來之前做出重大決定，擔心美國政府可能又要關門。

美國眾議院議長強生周六公布共和黨避免政府關門的臨時支出措施，但該措施很快遭到國會兩黨議員的反對。不過，周一下午，美國參議院多數黨領袖舒默表示暫時支持強生的短期撥款議案，該議案將使政府在周末後不必停擺。

整體來看，美股開盤走低，但隨後逐步收復部分失地，其走勢追隨債市，美國公債殖利率在美股早盤攀升，但隨後收斂漲勢。

美國10年期公債殖利率一度高達4.696%，終場收在4.631%，而上周五為4.627%。

在標普500指數11大類股中，能源股漲幅最大，收盤上漲0.7%，而公用事業股跌幅最大，下跌1.2%。

蘋果（Apple）和微軟等權值股下跌，拖累標普500科技股指數。

波音公司（Boeing）大漲4%，帶動道瓊工業指數收高。彭博新聞報導中國考慮恢復購買737 Max 飛機。此外，阿聯酋航空在周一杜拜航展開幕時訂購90架波音777X飛機。

標普醫療股指數漲幅居次，上漲0.6%。漲幅最大的是透析公司 Davita，大漲6.5%。在美國上市的諾和諾德（Novo Nordisk）下跌0.4%，此前的試驗數據顯示，該公司生產的 Wegovy 肥胖治療藥物可以降低心臟病發作、中風和心血管疾病致死的風險。生產減肥藥的競爭對手禮來公司(Eli Lilly)股價上漲2.5%。

特斯拉（Tesla）收盤上漲超過4%，為非必需消費品指數提供若干支撐。

泰森食品（Tyson Foods）下跌2.8%，這家肉類加工業者上季出現虧損，並預測下一年度的銷售額將持平。