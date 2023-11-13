證交所攜台灣指數公司參與 韓國交易所2023年全球ETP研討會

為強化國際交流合作，台灣證券交易所赴韓國首爾，參與韓國交易所(KRX)舉辦的2023年全球ETP研討會，擔任交易所論壇場次與談人，並攜手臺灣指數公司在會場設攤，向國際專業機構投資人宣傳台灣資本市場與指數化投資發展現況，並共同拜會KRX、當地重要資產管理公司進行業務交流，以實際行動落實台灣資本市場迎戰國際盃。證交所表示，韓國交易所自2010年起每年舉辦全球ETP研討會，歷年皆邀請各大交易所、國際資產管理業者、國際指數公司及監管機構等數百名專家與會，探討全球ETP市場的最新發展。

證交所由企劃研究部副理周世昊於「全球ETP市場格局」進行與談，分享台灣ETF市場最新發展，並與香港、日本及那斯達克交易所互動交流。周世昊指出，2022年全球ETF資產規模約9兆美元，較2021年衰退10%，相較之下，我國上市櫃ETF市場2022年逆勢成長10%，表現亮眼。2023年9月底總資產規模更突破1,000億美金，且台灣ETF受益人數成長顯著，較2020年成長四倍，均顯示投資人高度參與ETF市場。高科技、ESG與高股息主題型ETF近年亦發行熱絡，主要以台股為標的，反映台股市場ESG表現佳、高殖利率的特色。

證交所今年陸續推出ESG InfoHub網站、ESG商品專區及「e添富」ETF資訊整合平台，以協助投資人及企業更容易了解和使用ESG及ETF相關資訊。周世昊並現場演示證交所ESGInfoHub英文版網頁，讓國際機構投資人了解如何運用平台便利地查閱台灣上市公司的重要ESG資訊並進行產業比較，獲熱烈迴響。

此外，與會交易所代表對未來全球ETP市場持續成長深具信心，將繼續強化商品創新，朝向多元化、個人化及客製化發展。證交所亦將持續豐富標的資產種類、研議主動式及多資產ETF發展等方向，持續擴大ETF產品線及活絡ETN，推動我國ETP市場成長。

除參與研討會外，今年適逢台灣ETF上市20周年，證交所使用7月發布全新企業識別系統攜手台指公司於會場設攤，推廣台灣資本市場、指數化投資及新服務，反應熱烈。台韓資本市場交流密切且情誼深厚，台韓指數團隊於2017年合編台韓資訊科技指數（ ITPremier Index），並於2018年同時於兩地交易所掛牌「台韓資訊科技指數ETF」，韓國由三星發行，此行順道拜會韓國交易所指數部門及三星資產管理公司，討論台韓科技ETF現況及推廣計畫，交流台韓ETF發展趨勢及未來合作機會。

證交所表示，未來將持續掌握國際趨勢，與各交易所密切交流，強化金融創新、加深市場推廣，推動我國ETP市場成長，同時深化台灣證券市場國際連結，提升台灣國際地位與全球能見度。