半導體景氣落底反彈帶飛電子股 半導體漲勢最強

台股今（13）日開高走高，盤中大漲逾百點，權王台積電（2330）領軍上攻，各類股中以半導體股的漲幅最為搶眼，集中市場半導體漲幅逾2%，櫃買市場則是上漲逾1%，威盛（2388）、訊芯-KY（6451）、通嘉（3588）、世紀（5314）盤中飆上漲停，菱生（2369）、京元電（2449）、矽力-KY（6415）、日月光投控（3711）等也大漲逾半根停板。

台股今日早盤以16,711.53點開高後一度拉升至16,961.02點，上漲278.35點，權王台積電領軍上攻，早盤以579元開高，盤中漲幅逾2%，聯發科（2454）也是領漲的指標股，早盤再站上900元關卡，以909元開出，上漲25元，一度拉升至925元，盤中漲幅逾3%。

各類股中，半導體股漲幅居冠，盤中漲幅逾2%，櫃買市場的半導體股也是大漲表現；盤面上，威盛、訊芯-KY、通嘉、世紀衝上漲停，表現亮眼。

統一投信表示，近期美國公債殖利率進入整理，全球股市反彈波中，台股由AI族群領軍，表現相對強勢，隨著庫存調整即將結束，半導體產業有望加入戰局，與AI股一同發力。

統一投信指出，根據歷史經驗，半導體景氣落底後，都會帶動台股出現多頭行情。目前半導體營收年增率已開始觸底回升，為台股後市增添上升動力；統計近20年半導體產業出現過5次景氣循環，半導體作為供應鏈上游，產業景氣牽動整體電子族群。

統一投信強調，在台股電子股成交值比重約占7成的背景下，半導體景氣復甦會帶動電子股營運進一步轉佳，提振台股大盤。以景氣領先指標半導體營收年增率來看，每次衰退周期中，只要景氣達到谷底，後續景氣回升往往會帶動台股出現至少兩年的多頭，且衰退幅度越大，後市復甦行情越熱烈。

統一投信表示，其中3次景氣週期，半導體營收最大衰退幅度超過10%，隨後景氣回升帶動的台股牛市，多頭期間漲幅甚至都超過100%，分別為2003~2007年、2009~2010年及2019~2021年。

統一投信認為，今年上半年半導體營收年增率最大衰退幅度甚至達到20%左右，目前衰退幅度已開始收斂，預計明年景氣將逐步回溫，整體電子業營收向上，有望為台股帶來新一波多頭行情。

統一中小基金經理人陳之硯表示，近期美國10年期公債殖利率回落，市場認為聯準會升息循環告終，並開始期待降息到來，有利股市評價。台灣景氣緩步復甦，美國經濟軟著陸機率高，也讓台股明年基本面轉佳，後市行情可期；看好AI、網通及伺服器族群，隨著AI應用普及使演算法算力需求提升，將同步增加市場對GPU需求，有利7奈米以下晶圓先進製程與先進封裝發展。