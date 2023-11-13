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半導體景氣落底復甦帶飛電子股 台股有望重啟大多頭時代

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近二十年半導體景氣落底時間及台股多頭行情(資料來源：WSTS、Bloomberg, 統一投信整理。)
近二十年半導體景氣落底時間及台股多頭行情(資料來源：WSTS、Bloomberg, 統一投信整理。)

在近期美國公債殖利率進入整理，全球股市反彈波中，台股由AI族群領軍，表現相對強勢。統一投信表示，隨著庫存調整即將結束，半導體產業有望加入戰局，與AI股一同發力。根據歷史經驗，半導體景氣落底後，都會帶動台股出現多頭行情。目前半導體營收年增率已開始觸底回升，為台股後市增添上升動力。

統一投信指出，近20年半導體產業出現過五次景氣循環。半導體作為供應鏈上游，產業景氣牽動整體電子族群。在台股電子股成交值比重約占七成的背景下，半導體景氣復甦會帶動電子股營運進一步轉佳，提振台股大盤。以景氣領先指標半導體營收年增率來看，每次衰退周期中，只要景氣達到谷底，後續景氣回升往往會帶動台股出現至少兩年的多頭，且衰退幅度越大，後市復甦行情越熱烈。

統一投信表示，其中三次景氣週期，半導體營收最大衰退幅度超過10%，隨後景氣回升帶動的台股牛市，多頭期間漲幅甚至都超過100%，分別為2003至2007年、2009至2010年及2019至2021年。今年上半年半導體營收年增率最大衰退幅度甚至達到20%左右，目前衰退幅度已開始收斂，預計明年景氣將逐步回溫，使整體電子業營收向上，有望為台股帶來新一波多頭行情。

統一中小基金經理人陳之硯表示，近期美國10年期公債殖利率回落，市場認為聯準會升息循環告終，並開始期待降息到來，有利股市評價。台灣景氣緩步復甦，美國經濟軟著陸機率高，也讓台股明年基本面轉佳，後市行情可期。看好AI、網通及伺服器族群，隨著AI應用普及使演算法算力需求提升，將同步增加市場對GPU需求，有利7奈米以下晶圓先進製程與先進封裝發展。

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