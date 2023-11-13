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生成式 AI 興起將帶來重大變革 法人：未來發展焦點之一

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
法人表示，生成式AI將是未來的發展焦點之一。。（路透）
法人表示，生成式AI將是未來的發展焦點之一。。（路透）

聯準會（Fed）主席鮑爾不排除再次升息的可能性，美股震盪走跌，進而也影響台股大盤陷入整理格局。觀察近一周台股基金前十強績效表現，其中「科技基金」占據四檔最為大宗。法人表示，生成式AI將是未來的發展焦點之一。

在AI科技方面，英特爾資料中心平臺工程與架構事業群總經理Zane Ball表示，生成式AI的興起，對資料中心帶來重要變革，未來伺服器硬體設計持續發展能夠支援更大參數的模型、更高記憶體頻寬的伺服器，AI PC將是下一個重點，預期2年內將出貨超過1億台，市場看好搭載AI PC將帶動2024年新一波換機潮。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，生成式AI隔空問世，隨時間推移變得越來越強大，並展現出基本的推理能力、數學能力，還擅長組織總結能力。而未來生成式AI能顛覆和改變各產業，包括媒體、技術開發、娛樂、教育、醫療保健等，巨大轉變也即將襲來。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，目前台股仍處於整理格局，對存股族而言是利多，進場時機點更可凸顯投資價值，AI許下的承諾真實不虛，美科技巨頭攜手台灣供應鏈，投資科技ETF，創新科技是重要關鍵，此時正是布局台股的最佳時間點，有利掌握台股中長期投資機會。

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