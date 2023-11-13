台股秀大戲 雙行情起跑

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股在台積電ADR上周五（10日）大漲逾6%、台指期盤後率先站上「萬七」大關，加上上市櫃公司進入第3季財報密集公布期，法人圈進一步上修企業獲利預期，搭配總統大選賴蕭配成形等題材，台股年底作帳、選舉雙行情起跑，指數突破「萬七」有望。

第一金投顧董事長陳奕光表示，上市櫃公司進入第3季財報公布倒數時刻，在雙A（AI、Apple）拉貨、新台幣貶值等助陣下，企業已公布財報普遍優於預期，法人圈近期上修單季獲利預期，由原本的8,000億至8,500億元調高至8,400億至8,700億元，季成長幅度由原本估近12%，上調至15%至16%，獲利將是去年第4季以來新高。

伴隨上市櫃公司第3季獲利預估值上修，法人認為，今年台股全年獲利可望上看3兆元，將是連續第三年全年獲利突破3兆元大關。而基本面恢復成長動能，將是多頭行情再上攻的最大靠山。

萬寶投顧執行長賴建承、台新投顧總經理呂仁傑並指出，台積電10月營收2,432億元，月增34.8%、年增15.7%，寫下單月歷史新高，帶動上周五ADR收盤時大漲6.35%，台指期盤後也應聲大漲287點、收在17,019點，奠定今（13）日行情上攻有利基礎。

進一步觀察輝達、英特爾等科技巨擘近期動向，陸續推出降規版AI晶片，將有助台股AI供應鏈業績可望出現更明顯的成長動能，將是台股今年底作帳行情的多頭推手。

東區業內、實戶圈指出，總統大選執政黨「賴蕭配」已見成形，甚至本周就有機會「合體」亮相，選舉行情搭上季報效應，將是台股上攻萬七重要題材。

台股 台積電

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