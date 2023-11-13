公股加碼族群 聚光

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股在中鋼宣布實施庫藏股後，市場同步高度關注總統大選前有望積極做多的公股加碼股。

根據統計，八大公股行庫近日連二買，緯創、聯發科等加碼標的，吸引投資買盤注意。

台積電上周五（10日）ADR大漲6.35%，台指期盤後站上「萬七」大關，雖投資人已預期今日行情也將向「萬七」叩關，但仍關注八大公股行庫的動向；根據統計，八大公股行庫在台股上周四、五橫盤整理之際，再次開始進場加碼，分別買超3.4億元、16.3億元，二天總計買超19.8億元。

在主要加碼個股方面，八大公股行情仍維持。與法人「對」的策略，也就是法人賣超、股價備受壓抑的個股，就是八大公股行庫逢低加持的對象，二天合計買超逾1,500張的個股，包括中鋼、緯創、華泰、世界、華航、聯電、長榮航等七檔，全數是三大法人二天合計賣超逾千張的個股。

若以金額來看，二天買超最高的是緯創6.2億元，聯發科4.6億元第二，世界2.2億元、華泰2.1億元在後，超過1億元的還有合一、中鋼、創意、緯穎、中華電、鴻海、川湖、健策、M31等個股。

個股 公股行庫 中鋼

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