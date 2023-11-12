股海自由行／升息循環近尾聲 台股將轉強

美國聯準會（Fed）11月利率會議釋出鴿派指引，基準利率維持在5.25%~5.50%不變，且表示近期中長天期利率的上漲、更強的美元、股市的修正等，已令金融情勢更加緊縮，若勞動市場、通膨降溫的情勢不變，未來再度升息的必要性已降低。

同時，美國10月就業報告顯示，失業率上升至近兩年新高、時薪月增速度放緩，勞動市場供需正在趨於平衡，對通膨的壓力將減輕，使Fed 12月升息的機率下降。

根據芝商所FedWatch顯示，12月再升息1碼機率已降至10%以下（截至11月7日），市場解讀本輪升息循環已結束，且明年將轉向降息。而歷史經驗指向，2006年及2018年停止升息階段，台美股、美債皆呈現上漲走勢，股、債市表現可望回歸與基本面連動。

先前美債殖利率高掛，嚴重打壓風險性資產表現，加上以巴戰爭未歇，美國封鎖AI晶片銷陸，且提前於10月23日生效等利空影響，使台灣加權指數近三個月（8~10月）累積跌幅達6.7%，台股回測萬六關卡。

不過，觀察國際主要指數同期間表現，美國S&P500指數下跌8.6%、美國費半指數下跌16.7%、日本及韓國指數分別下跌7%和13.5%，台股表現相對抗跌。

本波段台股主要受國際利空影響，基本面尚未出現太大變化，因此盤面未出現恐慌性的連續殺盤重挫，反而以震盪整理方式化解賣壓，且八大公股行庫7月以來已買超台股逾1,300億元，政策護盤加碼權值股力抗外資賣超。

以市場情緒觀察，10月美銀經理人調查顯示，基金經理人的現金水位由4.9%升至5.3%，同時，股市牛熊指標從先前的2.2下降至1.9，當此指標數值處於0~2 區間時，表示市場情緒過度悲觀，處於「極度看跌」區域，這時候的股市可能已經超跌，買入訊號浮現，可趁勢逢低布局。

目前市場期待本輪升息循環將結束，美債殖利率有望觸頂回落，將有利市場資金回流股市，尤其是對利率較為敏感的科技類股，短線若國際紛爭未再擴大、美債殖利率持續下滑將帶動美國科技股轉強，引導外資轉為偏多操作，台股有機會重啟多方攻勢。

此外，AI產業雖受到美國禁令提早實施影響而出現較多雜音，不過觀察近期美國四大CSP（雲端服務供應商）、AI晶片大廠、AI伺服器廠接連公布最新一季財報，業績表現多優於預期，且目前仍在初步出貨階段，整體仍供不應求，而台灣AI供應鏈以美系客戶為主，預期影響有限，對明年成長性仍樂觀看待。

隨AI伺服器將從今年第4季開始放量，相關供應鏈業績將顯著提升，加上歐美年底節慶購物旺季將至，電腦與筆電第3季已見回溫跡象，手機市場最近亦有急單出現，製造業在結束過去長達一年半以上的庫存調整後，將迎來新一波庫存回補周期，預期台股第4季營收成長動能將轉強，可望帶動台股迎來反彈趨勢。

展望後市，隨Fed偏鷹態度軟化，近期美債殖利率及美元出現回檔跡象，美股亦反映Fed利率到頂的預期，外資對台股由賣轉買，資金動能轉佳，台股強勢反彈站上月線及季線，技術面同步轉強，加上歷屆總統大選前一至三個月台股上漲機率高，投資人可以透過相關ETF，參與台股今年第4季到明年第1季的旺季與總統大選行情。（作者是國泰投信總經理）