上市櫃10月業績 今年新高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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受惠蘋果新產品、人工智慧（AI）伺服器拉貨效應，上市櫃公司10月總營收3.71兆元，月增2.34%，年減1.48%，繳出今年單月最高、歷年同期次高成績單，優於預期。法人看好出貨動能延續，將帶動11月營收更上一層樓。

面對今年高通膨環境壓縮消費力道，及消費性電子庫存調節進度遞延，上市櫃公司累計前十月總營收為32.57兆元，年減9.97%，不過仍是歷年同期第三高，僅低於去年同期的36.14兆元、前年的33.14兆元。

綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清等看法，雖然景氣呈現U型復甦，且適逢大陸十一長假，10月營收算是優於預期。隨工作天數恢復正常，以及AI伺服器出貨動能開始轉強，預期11月營收有機會月增，且相較去年11月3.4兆元，將轉為正成長。

景氣回溫力道參差不齊，10月營收創歷史新高的公司家數下滑至30家，低於9月的41家、及去年同期的74家，指標公司包括台積電、文曄、技嘉、亞翔、奇鋐、台光電、威剛、亞力、晶碩、富世達、東洋、長聖、精鋼、永道-KY等。

以營收規模排行來看，鴻海以7,412億元持續蟬聯冠軍寶座，月增12.1%、年減4.5%，是今年來最佳表現，也是歷年同期次高。法人看好資訊產業在傳統旺季加持下，第4季應可明顯季增。

排名第二的台積電，拜蘋果A17晶片放量、輝達（NVIDIA）AI晶片挹注，帶動先進製程產能利用率提升，10月營收繳出2,432億元、創單月歷史新高水準的亮麗成績單。

至於第三至五名仍由和碩、廣達、仁寶等三家大型電子代工廠輪流。其中，和碩受惠iPhone 15出貨效應，單月營收衝高至1,422億元，改寫近22個月來新高，表現出色。

營收 台積電

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