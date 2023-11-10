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長興財報／前三季稅後純益10.95億元 EPS 0.93元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

長興（1717）今（10）日公告第3季營運成果暨董事會重大決議事項。長興第3季營收112.68億元，與去年同期相當；稼動率提升及產品組合優化，毛利率拉高至20.47%，拉動營業利益成長51.91%至7.56億元；稅後純益6億元、年增23.04%，每股稅後純益（EPS）0.51元。累計前三季營收316.93億元，年減14.9%；稅後純益10.95億元、年減51.72%，EPS 0.93元。

長興表示，下游需求自底部攀升，加上原油價格上漲刺激客戶備貨，第3季出貨量顯著增加，規模經濟的效益帶動之下，第3季單季獲利超越上半年總和。前三季三大事業部門營收佔比分別為合成樹脂52.22%、電子材料25.25%、特用材料21.86%。

公司指出，在中國大陸需求逐漸回升下，合成樹脂、特用材料出貨穩定增加，電子材料則在產業庫存逐漸回到健康水位之後穩定出貨，下半年表現將優於上半年。惟終端需求仍未明顯加溫，公司暫保守看待第4季景氣。

長興董事會同時通過子公司長廣精機辦理現金增資發行普通股新股850萬股，每股面額新台幣10元，長廣精機原實收資本額為5.2億元，本次增資後實收股本為6.05億元。

長興表示，為配合子公司長廣精機營運發展、吸引及留任所需專業人才、及為符合申請股票上市法令規定，於申請股票上市(櫃)前，公司對其持股需降至70%以下，公司擬全數放棄本次對長廣精機現金增資案全數可認購股數。本次長廣精機增資後，長興對長廣精機之持股將由100%降至85.95%。

增資 營收

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