祥碩獲外資圈大升目標價逾30% 股價攀一年新高

千金股近期表現強勁，今（10）日則多陷入整理，唯有祥碩（5269）一支獨秀。祥碩近日獲外資圈點名看好，里昂、瑞銀、大摩等外資法人皆大升其目標價，其中，里昂證券更是將目標價由1,150元大升至1,610元、調升幅度達40%，激勵其股價由黑翻紅，盤中上漲1.8％至1,385元，刷新一年多來新高價，為今日表現最強勁的千金股。

祥碩今年第3季稅後純益6.74億元，季增37.5%，攀一年來高點。而外資圈也紛紛調升其目標價，里昂、瑞銀、大摩皆將目標價大升逾30％，瑞銀與大摩將目標價分別大升至1,360元與1,200元，給予其「中立」評等；而里昂則是由1,150元大升至1,610元、給予「買進」評等；而小摩則是持續看好，重申「優於大盤」評等、目標價1,600元。

小摩於最新祥碩個股報告中指出，考慮到季節性因素，預測祥碩第4季收入將放緩，不過，展望2024年，看好其品質成長，以及 USB4 設備和主機產品將逐步貢獻毛利率，以及 PCIe 產品在伺服器市場的新機會，以及 ODM 業務的穩定貢獻，因此重申其「優於大盤」評等，目標價1,600元。

里昂證券也表示，祥碩第3季業績超出市場預期，短期內需求可能由於季節性因素而放緩，不過展望後市，仍看好祥碩2024年至2025年成長態勢，將受惠超微（AMD）的AM5插槽需求增加，以及平均單價較高的USB4產品等挹注，且祥碩的AMD晶片全系列產品將於2025年發布，看好其長成長動能，因此重申「買進」評等，並將目標價調升至1,610元。