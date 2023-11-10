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回應鮑爾「有必要就升息」言論 股市恐慌氣氛偏淡

聯合報／ 記者陳儷方／即時報導

美國聯準會Fed）主席鮑爾最新言論指出，如果有必要，會毫不猶豫升息；期貨合約交易商將押注Fed降息的時間從明年5月延後到6月，分析師認為，從資本市場後續反應看來，鮑爾談話對投資人的影響力持續鈍化，市場恐慌氣氛偏淡。

鮑爾9日在國際貨幣基金（IMF）舉辦的活動上表示，如果進一步緊縮貨幣政策是合適的，將會毫不猶豫這麼做，未來會持續謹慎推進，避免被好數據誤導及過度緊縮的風險。

Fed上周決定再度暫停升息，讓股市喘息反彈，鮑爾最新言論又偏向鷹派一些，股市以回檔做反應。國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，來自Fed的利空是不會消失的，畢竟美國物價要回到Fed希望的2％以下水準，目前看來沒有那麼容易達成，因此Fed持續鷹派言論可以理解。

Fed威脅升息的利空不會消失，但市場已逐漸淡化對這類消息的恐懼。蔡明翰指出，原本受到壓抑的資金面已經反向流動，第4季是消費採購旺季，股市應該會回歸基本面，台股周五指數走弱，只是漲多拉回的過程，鷹派言論並沒對國際股市及台股產生太大影響，中小型股相對抗跌，顯示市場恐慌氣氛並不高，純粹回應一下Fed最新說法。

Fed 美國聯準會 升息

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