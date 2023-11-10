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10月股市受高利率、多方利空洗禮 法人建議：中小型股有望優於大型股

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

12月FOMC會議的不確定性仍壟罩市場，導致9月、10月股市歷經高利率與多方面利空洗禮。不過隨著歐美重要節慶接近，外資將進入休假狀態，雖然近期國際資金逐步回補台股，但法人表示，年底前台股預計仍將由內資控盤，中小型股表現有望持續優於大型股。

街口投信分析，關鍵轉折在於11月2日FOMC會議與當天同步公布的ISM製造業PMI，該會議定調了緊縮結束，而偏弱的PMI數據也合理化此預期，化解了12月FOMC會議潛在升息利空後，以科技股為首的高波動性質的族群紛紛出現反彈的行情。

統一投信也表示，相對於外資多以權值股為主要投資，內資較為青睞爆發力強勁且股性靈活的中小型股。在內資主導的盤勢中，中小型股表現通常會優於大盤，內資持續買進，為中小型股帶來資金面利多，外資逐步回補，也有望進一步推升台股大盤。基本面則有庫存調整進入尾聲、台灣景氣穩步回升加持，為台股增添成長動能。

展望後市，街口投信中小型基金經理人吳帛亞表示，仍看好AI server供應鏈成長動能、也看好股價基期已低的高科技類股、受政策和全球產業趨勢推動的若干非電子股，因此以上述選股邏輯所布局的核心持股在11月初享有像樣的反彈，使得基金截至11月9日周漲幅較為強勁，仍將維持以成長股為主的投組風格。

野村中小基金經理人邱翠欣表示，產業面在EV以及AI雙趨勢明確，且PCNB及手機庫存調整也近尾聲，預估明年應可看到新一波的應用需求，建議投資人在今年結束前、逢拉回時布局長期趨勢股如：如AI Server、HPC、ASIC/IP、Power Supply、散熱等類股，傳產則以美國消費內需以及政策受惠股等相關類股為布局標的。

台股 中小型股 布局

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