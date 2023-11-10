11/10【早晨財經速解讀】鮑爾續放鷹 市場沒人想做空?升息未結束 房價卻創高?

美股周四（9日）收跌，那斯達克指數和標普500指數結束兩年來最長的一波連漲走勢，原因是聯準會（Fed）主席鮑爾的發言給華爾街的鴿派潑了一盆冷水，美國公債殖利率飆升，拖累股市收低。

道瓊工業指數9日收盤下跌220.33點，跌幅0.65%，至33,891.94點；標普500指數下跌35.43點，跌幅0.81%，至4,347.35點；那斯達克指數下跌128.97點，跌幅0.94%，至13,521.45點。

標普500指數和那指寫下10月26日以來的最大單日跌幅，道瓊指數是10月27日以來最大跌幅。

儘管鮑爾八天前在Fed會後記者會上的談話，還曾引發市場對Fed升息結束的押注，他現在卻表示，如有必要，會毫不猶豫地再次緊縮政策。他說，Fed官員「沒有信心」利率高到足以抑制通膨，而且可能無法從商品、服務和勞動力供應的改善中獲得更多幫助。

在鮑爾發言之前，股市已經小幅下跌，在240億美元美國30年期公債的疲軟標售後，殖利率攀升，此次標售的投標倍數為2.24。指標10年期美債殖利率一度攀升至4.654%，尾盤上漲12.8個基點，報4.636%。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：「鮑爾再次採取鷹派觀點，他在向市場保證，對抗通膨之戰尚未取得勝利，如果經濟狀況需要，他們會毫不猶豫地再次升息。」

「如果把所有發言加在一起，鮑爾是在告訴市場不要過於沾沾自喜，這給股市帶來了一些壓力。」

在華爾街上周急升後，上漲步調放緩，周四的下跌終結了標普指數連續八個交易日的漲勢，那指結束了連續九個交易日的上漲，這兩大指數先前都寫下2021年11月以來持續時間最長的漲勢。

芝商所的FedWatch工具顯示，即使在鮑爾發言後，多數交易商仍押注Fed今年將保持利率不變，但延後對2024年開始降息時間的預期。

幾位決策者本周已經採取了鷹派基調，以淡化降息預期，其中一些人強調將根據未來出爐的數據做決策。

與此同時，美國勞工部的一份報告顯示，上周初請失業金人數小幅下降至21.7萬人，顯示儘管有跡象表明勞動力市場降溫，但裁員尚未加速。

迪士尼大漲6.9%，因上季獲利高於預期，而且好萊塢演員與主要製片廠達成初步協議。

標普指數11個主要類股全部收低，醫療保健類股和非必需消費品類股領跌，跌幅均達到約2%。

半導體公司安謀（Arm）大跌5.2%，受累營收展望不佳。