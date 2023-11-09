倉佑累計前三季毛利率35％ 稅後EPS 3.03元

傳動系統製造大廠倉佑（1568）前三季合併營收9.07億元，年減15%，因今年以來受到全球經濟情勢持續低迷，終端市場需求不振，主要客戶進行庫存水位調整，影響整體拉貨力道表現。但受惠於美元兌台幣的升值、業務接單結構與定價策略調整，以及生產效率持續精進等成效逐步展開，加上一次性認列處分資產業外收益2.14億元的貢獻，倉佑2023年前三季稅後淨利3.1億元、每股稅後盈餘(EPS)達3.03元，年增125％，遞出歷年同期新高的好成績。

倉佑表示，今年前三季營業毛利率35％、營業利益率20％、稅後淨利率34％皆較去年同期呈三率三升的態勢，其主要關鍵的因素來自於公司近年來在業務接單結構與訂單策略調整，再加上憑藉多年累積在精密機械加工、沖壓、銲接、齒輪加工等完整一條龍製程技術以及完善的品質管理系統，並善用製程模擬軟體，縮短模具開發時程、提升製程規劃能力、減少量產初期的差異，不僅深獲多家

Tier1 客戶高度信賴與肯定，緊密的新關鍵零組件產品升級合作開發的機會，奠定公司營運穩健基礎。

倉佑公司表示，儘管目前整體大環境負面因子仍猶存，包括國際政治局勢、通貨膨脹等，打亂整體汽車產業供應鏈的生產與銷售腳步、以及整體車市結構轉向新能源車市場，倉佑除了謹慎面對各項風險對公司營運帶來可能的影響性，掌握主要客戶既有的訂單保持穩健出貨態勢外，並期待主要 AM 與 OES 市場客戶有機會在聖誕節前夕持續針對旗下各項自動變速箱、重型卡車離合器等關鍵零組件加大拉貨力道，助力公司今年營運仍穩健正成長。

此外，近日公司旗下持股55％在馬來西亞的新廠「YORU TECH SDN. BHD.」也已完成設立登記，預計將投入美金 660萬元，著手廠房購置與相關建廠程序，並鎖定半導體、醫療相關產業進行業務開拓。