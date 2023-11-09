國邑藥品通過櫃買中心上櫃審議會

國邑（6875*）上櫃案於今（9）日通過櫃買中心審議會。該公司核心技術為「微脂體控制及選擇性釋放」專利技術，並運用於藥械組合產品的開發，以居家自行給藥的治療方式，滿足目前未能達到的臨床需求，順利通過櫃買中心審議會。

國邑表示，非常榮幸通過主管機關審查，公司產品L606及L608採行505(b)2新藥研發模式具有較低的研發風險，且穩定緩釋的特色與速放劑型的對照藥相比，有明顯的差異，相當具有競爭力，且皆擁有20年的藥品專利保護，確保了藥品的開發與銷售。

另外，國邑的吸入式前列腺環素藥物已逐漸成為為肺高壓治療主流，各國因新冠肺炎染疫康復後的呼吸道和心血管患病數也持續上升，國邑所開發的產品將有機會滿足相關適應症的需求。

國邑表示，今年各項臨床試驗進展順利，其中L606已於6月和美國合作夥伴Liquidia簽訂授權合約，授權L606治療PAH及PH-ILD二項適應症於北美市場的新藥開發及商業化權利，授權條件除了簽約金、里程碑金等合計最高可達2.25億美元（約新台幣70億）授權金之外，產品上市後，按銷售級距還可收取低雙位數百分比的銷售權利金，遠超過對照藥的全球授權金額；L608也於澳洲同意展開第一期人體臨床試驗，目前順利進行劑量上昇的人體試驗中。

營運部分，國邑在明年上櫃掛牌前現增挹注後，除了使國邑的財務結構更加穩固外，也計畫加速擴展L606、L608的其他臨床試驗至龐大利基市場的多項潛在適應症，並進行全球市場布局。