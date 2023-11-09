「數位轉型」潮流成形 布局科技股乘上趨勢順風車

自從美國聯準會於11月再次暫停升息且主席鮑爾重申後續將謹慎行事後，市場便重新修正未來利率動向預期，認為本輪升息週期很可能已經結束，受此影響，史坦普500指數中的科技股表現突出，11月至8日已經上漲7.65%，與此同時，市場也持續關注人工智慧(AI)領域最新動向，OpenAI在開發者大會推出新款AI模型GPT-4 Turbo，而特斯拉老闆馬斯克旗下人工智慧(AI)新創公司xAI也推出聊天機器人Grok與ChatGPT較勁，AI軍備競賽持續延燒，值此之際，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯近日訪台時帶來第一手觀察及觀點。

強納森‧柯堤斯表示，AI實際上已經存在很長時間，在各種網路平台、醫療保健平台、金融服務公司都能看到它的身影，但過去一年一件全新的事情展開了，即生成式AI隔空問世，它們隨時間推移變得越來越強大，並開始表現出基本的推理能力、數學能力，且還非常擅長根據主題來做總結，這幫助提高了我們的生產力。我們認為生成式AI正在為科技業創造「iPhone」時刻，我們相信生成式AI能顛覆和改變各產業和部門，如：媒體、技術開發、娛樂、教育、醫療保健，而投資人似乎還沒有意識到此一即將發生的巨大轉變。

過去20年，「數位經濟」企業的成長速度穩步超過美國GDP，但截至2020年，數位經濟領域在美國經濟的滲透率仍僅約10%，而世界其他經濟體的數位經濟滲透率甚至更低，這也代表包含美國在內的整個世界要走向經濟數位化仍有一段很長的路要走。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦十項「數位轉型」主題，包含AI、雲端運算、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、金融科技、數位客戶參與、物聯網和5G、網路安全、未來工作，其中，尤其看好AI和雲端運算兩主題，並立足美國，放眼全球，研究團隊坐落在科技重鎮「矽谷」，這帶來了巨大的便利性，因為團隊可在數分鐘內抵達蘋果、Facebook、甲骨文、特斯拉等科技巨頭的總部，故能輕鬆接觸到領先的科技公司以及數百家規模較小的上市公司、未上市公司和創投公司，並獲取獨特的投資視角和展望。

過去50年來，每個時代都會創造出當代的科技巨頭，強納森‧柯堤斯便舉例，大型主機時代是IBM，個人電腦時代是微軟，網路時代由Facebook、Google領軍，移動設備時代由蘋果勝出，雲端時代已被Google、微軟、亞馬遜囊括，如今，AI時代的群雄割據結果仍待揭曉，而那些能抓穩AI趨勢的企業將可望成為新時代的贏家，如：微軟、Nvidia等。

富蘭克林證券投顧表示，隨聯準會大致完成升息週期，這將有助穩定科技股估值，與此同時，實施裁員的科技公司數量和被解僱的員工數量在2023年初見頂後穩步下滑，若美國經濟保持穩定甚至持續好轉，預計市場對科技服務的需求將再次回升，並有利於科技股。而儘管經濟週期變化、貨幣政策動向的變化仍可能帶來干擾，但科技股是非常適合長期定期定額投資的領域，過去20年來，任意月份進場定期定額投資史坦普500科技指數三年，平均報酬率為26.7%，正報酬機率超過九成(表一，理柏資訊，原幣計價)，而對於風險承受度較低但又想參與科技股行情的投資人來說，則可選擇以美國穩定月收益平衡型基金為投資組合核心，並定期定額搭配科技產業型基金，打造攻守兼備的投資組合，藉以共享科技股中長期投資利基。