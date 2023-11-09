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元大證券連年獲獎 再次榮獲金彝獎三大獎肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券榮獲金彝獎3大獎項肯定。(元大證券/提供)
元大證券榮獲金彝獎3大獎項肯定。(元大證券/提供)

金彝獎為台灣證券、期貨業最高榮譽獎項，元大證券於第17屆金彝獎中榮獲「傑出人才培育獎」、「傑出綠色金融獎」及「傑出風險管理獎」等三項團體大獎，其中「傑出人才培育獎」更是第三度獲獎，顯見元大證券在「掌握先機、創造財富、誠信服務、保障權益」的經營理念努力下，已成為台灣證券業的翹楚並深獲肯定。

元大證券第三度獲頒金彝獎傑出人才培育獎項肯定，元大一路走來始終秉持著企業、員工、社會三方共榮，並以普惠金融及青年培育為己任，積極辦理多元產學交流活動，協助年輕族群建立正確理財觀念與風險意識，向下扎根培育證券產業人才。以「人才永續，永續人才」的培育政策，建立管理人才梯隊制度，藉由完善的人才識別與養成機制，培育具興業精神及國際移動力之領導人才，以確保人才永續無虞。

在綠色金融方面，元大證券為債券承銷市占率第一名的龍頭券商，在主管機關推動永續發展藍圖裡積極扮演串接溝通的角色，不僅主辦多檔綠色、社會責任、可持續發展之永續發展專項資金債券；對於櫃買中心新增的可持續發展連結債券(SLB)，元大證券更是第一檔SLB的主辦承銷商且是唯一參與所有SLB案件的證券商。藉由市場機制引導資金投入永續發展金融相關產品，攜手債券發行人與投資人，發揮金融影響力，致力降低營運對環境的衝擊，落實推動永續發展債券市場的承諾。

元大證券以風險為導向的部位管理模式，強化了對公司及客戶部位的風險管理；更持續發展多面向的量化風險分析、優化風險管理系統、強化風險預警及重大風險事件通報機制，建立一致性的共同風險管理標準並落實於國內外轉投資事業，有效整合風險管理業務，元大證券本次榮獲「傑出風險管理獎」，顯示元大證券於風險管理領域之表現已深獲肯定。

身為國內證券業領航者，元大證券將持續秉持「以誠為本，以心待客」的經營理念，持續以落實客戶權益為職志，穩健經營、銳意革新、致力風險管理，為投資大眾提供最完善、最周全之服務，並為客戶帶來更大的利潤及保障。

元大 債券

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