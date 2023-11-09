破天荒！證交所「找人尋才」超過70位 開出年薪近百萬元

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，證交所今年持續招募人才，因應新業務開拓及傳承，今年兩波招募人才超過70位，開出年薪近百萬元，聚焦在會計財經與資訊等領域。

林修銘表示，證交所不斷開展創新、永續、多元、資安及數位等業務，數位領域的大數據及AI都需要人才，這次共招募會計、財金、企畫及資訊共38名；證交所不同於一般企業，可以為台灣資本市場貢獻心力，台灣資本市場也是支持產業發展的重要支柱。證交所也十分重視同的工作與生活，同仁可參加多個社團休閒娛樂。

林修銘表示，現有600餘位同仁在未來10年有三分之一比例會退休，因此對新進同仁的升遷管道會暢通；證交所對新進人才採導師制，前三個月有資深同仁擔任導師採一對一輔導，證交所日後更提供輪調及培訓等多項學習機會。

證交所這波招募人才報名期間至11月17日止，採網路報名：https://examweb.sfi.org.tw/twse20231209。