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掌握台股長線趨勢 法人：產業龍頭均衡布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2023年10月及今年以來類股報酬率(料來源：CMoney，2023年10月類股報酬率統計時間為2023/09/30~2023/10/31、今年以來類股報酬率統計時間為2022/12/30~2023/10/31，兆豐投信整理，2023/11/06)
2023年10月及今年以來類股報酬率(料來源：CMoney，2023年10月類股報酬率統計時間為2023/09/30~2023/10/31、今年以來類股報酬率統計時間為2022/12/30~2023/10/31，兆豐投信整理，2023/11/06)

美國聯準會11月1日宣布維持利率不變，市場解讀暗示升息週期已完成，帶動台股反彈，即將到來的雙11商機，成為近期市場焦點題材之一，其中在內需消費、電子通路、數位雲端升級受惠族群等具有成長性，預期將衍生出相關消費紅利商機，建議透過台灣產業龍頭布局台股市場，不錯失任何上漲投資機會。

10月台股市場波動度加劇，台股加權報酬指數下跌2.2%，大盤下跌仍有不少類股逆勢上揚。以臺灣證交所產業分類中，表現較好的前五大分別是電子通路產業+6.8％、數位雲端產業4.0%、紡織纖維產業2.6%、半導體產業2.0%、建材營造產業1.4%，傳產與電子產業互為接棒演出。

兆豐龍頭等權重ETF（00921）基金研究團隊表示，台股權值股進入整理後，產業類股輪動相當快速，若想抓住產業輪動下的紅利機會，建議則可以採取國外行之有年的等權重策略投資，平均布局於具備成長動能的各產業龍頭，除了能不錯過當紅產業的龍頭公司上漲機會，產業下跌時也能分散風險，更重要的是較不容易錯過下一波產業的上漲趨勢，有望取得較佳的整體報酬。因此，建議可長期配置台股ETF均衡布局各產業龍頭。

兆豐龍頭等權重ETF（00921）基金研究團隊表示，以00921為例，追蹤之特選臺灣產業龍頭存股等權重報酬指數今年至10月底的報酬率為22.8%，分別領先台股加權報酬指數5.6%與台灣50報酬指數7.6%，產業龍頭股在台股大盤休息時有較佳報酬表現。

近期台股上沖又下洗的盤勢，00921掌握台股產業龍頭輪動特質，00932則相對享有高股息的現金流，投資人可布局00921+00932市場獨一無二的等權重配置，切入台股市場，掌握進可攻、退可守的投資步調，可望讓資產配置兼顧成長性與收息機會。

台股 布局

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