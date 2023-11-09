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富世達掛牌衝破300元、大漲逾50% 中籤者可賺11萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
富世達（6805）今天掛牌上市。聯合報資料照／記者黃義書 攝影
富世達（6805）今天掛牌上市。聯合報資料照／記者黃義書 攝影

軸承廠富世達（6805）今（9）日以每股200元掛牌上市，以297元開高後走高，一度衝達310元，上漲110元，漲幅55%，中籤的投資人若賣在此價位，可賺進11萬元，盤中股價維持高檔，漲幅逾50%，蜜月行情表現搶眼。

富世達2001年創立，資本額6.04億元，主要產品為內折與外折式柔性屏轉軸、多模式連動轉軸、微型轉軸等，應用於折疊手機、折疊平板、電競筆電、超薄筆電、AR、VR眼鏡及耳機盒等3C產品。

富世達去年營收50.14億元，稅後純益5.64億元，每股純益9.33元；今年上半年營收23.02億元，稅後純益2.54億元，每股純益4.21元；受惠陸系及美系兩大折疊手機客戶加持，看好第4季營運有望持續成長，全年挑戰賺進一個股本；散熱廠奇鋐（3017）在2014年入股富世達，目前持股比約19.25%。

富世達目前核心產品線包含表鏈式轉軸、鷹翼鉸鏈外折柔性屏轉軸、雙旋水滴鉸鏈內折柔性屏轉軸以及雙旋鷹翼鉸鏈等，隨著折疊手機市場接受度日益提高，富士達客戶包括全球前十大折疊機品牌廠，營運可望隨著產業趨勢成長。

富世達掛牌上市順利展開蜜月行情，股價開高走高，盤中漲幅54%；另外，法人看好隨著富世達掛牌，奇鋐潛在轉投資收益可期，早盤以315元開高後一度拉升至321元，盤中漲幅逾1%。

折疊手機 電競筆電

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